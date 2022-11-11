22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! ’Benim sokağa atacak param yok’

Ali Sunal da ayrıca kendi hesabından babası için şu paylaşımı yaptı;

''Canım babam güzel babam sen hep bizimlesin gitmene hiç izin vermedi sevenlerin. Çocuklarımızı seni tanıtarak anlatarak büyütüyoruz hepimiz❤️ İyi ki doğdun melek babam seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım…''