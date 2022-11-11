22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! 'Benim sokağa atacak param yok'
Uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal'ın bugün doğum günü. Eşini 78. doğum gününde anan Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Sunal paylaşımına "11 Kasım…. İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın… Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" notunu düştü. Öte yandan 2 çocuk babası usta sanatçının nasıl ünlü olduğu merak konusu oldu. İlk oynadığı film gündeme geldi. Herkes yanlış biliyormuş! Kemal Sunal aslında ilk o filmle ünlü olmuş! İşte detaylar...
11.11.2022 10:15 - Son Güncelleme: 11.11.2022 10:15
Hababam Sınıfı, Salako, İnek Şaban Salak Milyoneri, Köyden İndim Şehire ve daha pe çok filmde imzası bulunan usta sanatçı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü.
Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
GÜL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI!
Usta komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. 55 yaşında ölen eşini 78. doğum gününde anan Sunal, eşi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.