Vav TV İzle
Haberler Magazin 22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! 'Benim sokağa atacak param yok'

22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! 'Benim sokağa atacak param yok'

Uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal'ın bugün doğum günü. Eşini 78. doğum gününde anan Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Sunal paylaşımına "11 Kasım&hellip;. İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın&hellip; Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik&hellip;" notunu düştü. Öte yandan 2 çocuk babası usta sanatçının nasıl ünlü olduğu merak konusu oldu. İlk oynadığı film gündeme geldi. Herkes yanlış biliyormuş! Kemal Sunal aslında ilk o filmle ünlü olmuş! İşte detaylar...

11.11.2022 10:15 - Son Güncelleme: 11.11.2022 10:15
22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! ’Benim sokağa atacak param yok’

Hababam Sınıfı, Salako, İnek Şaban Salak Milyoneri, Köyden İndim Şehire ve daha pe çok filmde imzası bulunan usta sanatçı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! ’Benim sokağa atacak param yok’

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! ’Benim sokağa atacak param yok’

GÜL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI!

Usta komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. 55 yaşında ölen eşini 78. doğum gününde anan Sunal, eşi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.

22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! ’Benim sokağa atacak param yok’

"DAHA ÇOK GÜLECEKTİK"

Sunal paylaşımına "11 Kasım…. İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın… Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" notunu düştü.

Sunal'ın paylaşımına oğlu Ali Sunal "Annemmmm" yazarken kızı Ezo kalp emojisi bıraktı.

22 yıl önce uçakta kalp krizi geçirerek ölmüştü! Kemal Sunal bakın ilk hangi filmle ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu! ’Benim sokağa atacak param yok’

Ali Sunal da ayrıca kendi hesabından babası için şu paylaşımı yaptı;

''Canım babam güzel babam sen hep bizimlesin gitmene hiç izin vermedi sevenlerin. Çocuklarımızı seni tanıtarak anlatarak büyütüyoruz hepimiz❤️ İyi ki doğdun melek babam seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım…''

SON DAKİKA