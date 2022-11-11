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    • Magazin
    • 11.11.2022 10:19
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    • 11.11.2022 10:37
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    Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu şimdi 19 yaşında: "Koca delikanlı olmuşsun"

    Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu Alp Eren Khamis şimdilerde 19 yaşında, görenler ise, "Koca delikanlı olmuşsun" yorumları yapıyor. İşte Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis'in son hali...

    Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'büyümüş de küçülmüş' dedirten cümleler kurarak tanınan Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

    Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı üstelik mankenlere de taş çıkartıyor.

    Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in Instagram hesabından paylaştığı kareler ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali gündeme bomba gibi düştü.
        Buluşmayı engellemek için Londra’ya haber yolladılar
        Haberler Magazin Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu şimdi 19 yaşında: "Koca delikanlı olmuşsun"
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