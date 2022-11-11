Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu şimdi 19 yaşında: "Koca delikanlı olmuşsun"

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'büyümüş de küçülmüş' dedirten cümleler kurarak tanınan Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı üstelik mankenlere de taş çıkartıyor.
Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in Instagram hesabından paylaştığı kareler ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali gündeme bomba gibi düştü.