Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu şimdi 19 yaşında: "Koca delikanlı olmuşsun"

Alp Eren Khamis, Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili geçtiğimiz aylarda, "Küçükken bu diziye girdiğim için ekipteki herkes benim ailem oldu. Çok güzel, çok kıymetli insanlarla tanıştım. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum." demişti...