Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan 2 yaşında! Anneanne Aliye Uzunatağan: "Yaşam sevincim, bal kız"
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan 2 yaşında! Anneanne Aliye Uzunatağan, "Yaşam sevincim, bal kız" yorumuyla görenleri mest etti. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, kızları Müjgan'ın doğum gününden fotoğraflar paylaştı. Sevimliliği ile dikkat çeken Müjgan bebeğe ünlü isimlerden yorum yağdı. O isimlerin arasında usta oyuncu Aliye Uzunatağan da yerini aldı.
30.10.2022 11:26 - Son Güncelleme: 30.10.2022 11:28
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan 2 yaşında! Anneanne Aliye Uzunatağan: "Yaşam sevincim, bal kız"
Ünlü oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi.