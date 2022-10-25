Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusu dehşeti yaşadı! Fenomen Murat Avcı'nın silahlı saldırısına uğradı yol ortasında kurşun yağdırdı
Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusu dehşeti yaşadı! Fenomen Murat Avcı'nın silahlı saldırısına uğradı yol ortasında kurşun yağdırdı. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı rolle tanınan Onur Sermik, sosyal medya fenomeni Murat Avcı'nın tehditlerine maruz kaldı. Murat Avcı, arkadaşı da olduğu belirtilen oyuncu Onur Sermik'e silah sıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusu dehşeti yaşadı! Fenomen Murat Avcı'nın silahlı saldırısına uğradı, yol ortasında kurşun yağdırdı.
Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı'nın oynadığı Haluk Çetinoğlu karakterinin komşusunu oynayan ve bu rolle tanınan genç oyuncu Onur Sermik, sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Murat Avcı'nın silahlı saldırısına uğradı.
Sabah'ın haberine gör; Onur Sermik'in sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Murat Avcı ile araları, nedeni henüz bilinmeyen bir sebep ile açıldı. Avcı, paylaşım ve canlı yayınlarında Sermik'i hedef alan paylaşımlarda bulunmaya başladı. Bu paylaşımları görmezden gelen Sermik, bir süre sonra tehdit mesajları ve aramaları ile karşı karşıya kaldı.
9 Ekim gecesi evinden çıkıp aracına binen Onur Sermik,başka bir araç tarafından takip edilmeye başlandı. Hızlanan araç genç oyuncunun önünü kesmeye çalıştı ve aniden inen iki kişi, Sermik'e ateş açtı.
Aracını benzinliğe sürerek kurşunlardan kurtulan Onur Sermik, kişilerden birinin arkadaşı Murat Avcı olduğunu gördü. Sermik daha sonra Avcı'dan, 'Hesabını vereceksin' şeklinde tehdit mesajları aldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.