Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusu dehşeti yaşadı! Fenomen Murat Avcı'nın silahlı saldırısına uğradı, yol ortasında kurşun yağdırdı.

Sabah'ın haberine gör; Onur Sermik'in sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Murat Avcı ile araları, nedeni henüz bilinmeyen bir sebep ile açıldı. Avcı, paylaşım ve canlı yayınlarında Sermik'i hedef alan paylaşımlarda bulunmaya başladı. Bu paylaşımları görmezden gelen Sermik, bir süre sonra tehdit mesajları ve aramaları ile karşı karşıya kaldı.