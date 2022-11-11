Serel Yereli çıplak mı tayt var mı yok mu sorunsalı sosyal medyayı çalkaladı! Belden aşağısı ortalığı krize soktu bakan bakana... Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün cam kenarında poz veren Serel Yereli'yi herkes çıplak sandı ama bakın işin altından ne çıktı.