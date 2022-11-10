İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer küslüğünün nedeni bakın neymiş! Mahmut Tuncer'den İmparator itirafı: "Birbirimize gıcık oluyoruz"

İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer küslüğünün nedeni bakın neymiş! Mahmut Tuncer'in İmparator itiraf gündeme bomba gibi düştü. Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 61 yaşındaki Mahmut Tuncer, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Futbol kariyerini bitirerek türkücü olduğundan bahseden Tuncer, İbrahim Tatlıses ile neden hep küstüklerini anlattı.
"FUTBOLCUYKEN BİR ANDA ŞARKICI OLDUM"
Uzun bir süre Şanlıurfaspor'da oynadığını anlatan Mahmut Tuncer, "Küçükken kafamda futbolcu olmak vardı. Bir süre de oynadım. Şarkıcı olmak aklımda yoktu, hep futbolcu olmak istedim. Lise son sınıfta futbol oynarken hiçbir amatör futbolcu para almazken ben alıyordum. Bir Karadeniz takımı vardı bizim Şanlıurfaspor onu yenmişti."
"Banyo yapmak için bir yere gitmiştik orada da stüdyo işi yapan tanıdık bir arkadaşımız vardı. Bir yere klip çekmeye giderken bizi de çağırdı. Şarkı söyleyecek arkadaşın 4-5 şarkıdan sonra sesi kısıldı. O esnada bana 'sen söyle' dediler. Sonra ben söyledim ve bir kaseti doldurduk. Bu şansın da şansı oldu" dedi.