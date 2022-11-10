İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer küslüğünün nedeni bakın neymiş! Mahmut Tuncer'den İmparator itirafı: "Birbirimize gıcık oluyoruz"

"BENİ İBRAHİM TATLISES'E RAKİP OLARAK ÇIKARDILAR"

İbrahim Tatlıses'in rakibi olarak piyasaya çıktığını söyleyen Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: "Kasetim çıktığında ben Şanlıurfaspor'da oynamaya devam ediyordum. 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşudur. İbrahim Tatlıses de o zaman şöhretti ve kutlamada sahneye çıkacakmış. Biz de seyirci olarak gittik. Meğer organizasyonu yapan kişi İbrahim Tatlıses'in adını kullanarak bilet satmış. Sonra ben sahneye çıktım. Urfa Belediye Folklor ekibi, Ankara'ya televizyon çekimini gitti. Benim sesimi beğendikleri için beni de götürdüler. Gazinocunun biri 'Öyle bir ses bulayım ki İbrahim Tatlıses'e rakip çıkartayım' demiş. Sonra o adam beni sanatçı olarak almak istedi. İbrahim Tatlıses'e rakip olmam için beni çıkardılar."