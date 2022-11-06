İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi: "Bambaşka biri olmuş"

"Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız."