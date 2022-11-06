İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi: "Bambaşka biri olmuş"

İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi. 45 yaşındaki Asena, gerçek adıyla Onur Çakmak'ı görenler; "Bambaşka biri olmuş" yorumları yapıyor.
İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan Asena Dere uzun süredir ekranlardan uzakta. Gözlerden uzak bir hayat süren oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Hasan Dere ile evli olan oryantal Asena sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor.