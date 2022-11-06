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    • Magazin
    • 06.11.2022 17:42
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    • 06.11.2022 17:57
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    İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi: "Bambaşka biri olmuş"

    İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi. 90'lara danslarıyla damga vuran Asena, gerçek adıyla Onur Çakmak, evlendikten sonra Dere soyadını alarak Asena Dere oldu. osyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski ünlü oryantal Asena'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı, görenler; "Bambaşka biri olmuş" , "Komple değişmiş" yorumları yaptı. İşte bir dönemin ünlü oryantali Asena'nın yeni işi, eşi ve son hali...

    İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi. 45 yaşındaki Asena, gerçek adıyla Onur Çakmak'ı görenler; "Bambaşka biri olmuş" yorumları yapıyor.

    İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan Asena Dere uzun süredir ekranlardan uzakta. Gözlerden uzak bir hayat süren oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Hasan Dere ile evli olan oryantal Asena sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerini moda üzerine sürdürüyor.

        "KOSTÜMLERİ DE BEĞENİYORLARDI"

        Moda dünyasına adım atan ve 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi.

        "PIRLANTAYI KOLUMA TAKMIŞIM MEĞER"

        Gençlik yıllarına da değinen Asena sözlerine şöyle devam etti:

        "Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız."

            Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Asena en doğal haliyle takipçilerini şaşırtmıştı.

            Bazı takipçileri "Yıllara meydan okuyorsun" derken bazı takipçiler ise "İki ayrı kişi gibi", "Estetik abartılı", "Başka biri gibi" yorumları yapmıştı.

            İşte Asena'nın son hali...
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            Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Asena'nın son halini gören tanıyamadı! Hem işini hem kendini değiştirdi: "Bambaşka biri olmuş"
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