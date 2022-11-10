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    • Magazin
    • 10.11.2022 13:42
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    • 10.11.2022 13:43
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    Arka Sokaklar'ın Mesut'u döndü yeniden başrol oldu! 'Burdayım' Şevket Çoruh'un vedası kısa sürdü! Mutlu haberi verdi! İşte yeni dizisi...

    Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda reytingleri kırmaya devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Diziden cenazesi kalkan Mesut komiser bakın hangi dizi ile anlaştı! Ünlü oyuncu Şevket Çoruh sosyal medya hesabından hayranlarına güzel haberi verdi. 'Burdayım' notuyla paylaşım yapan Çoruh o dizide başrol oynayacağının müjdesini duyurdu. İşte yeni dizisi...

    Arka Sokaklar’ın Mesut’u döndü yeniden başrol oldu! ’Burdayım’ Şevket Çoruh’un vedası kısa sürdü! Mutlu haberi verdi! İşte yeni dizisi...

    Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye dizi Arka Sokaklar Cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

    VEDASINI BÖYLE DUYURMUŞTU!

    Geçtiğimiz bölümlerde Mesut rolünü canlandıran Şevket Çoruh hikayesi bittiği için diziden ayrılmıştı. İzleyici karalar bağlarken Çoruh şu açıklamayı yapmıştı:

    "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.''

    ARKA SOKAKLAR'IN MESUT'U ŞEVKET ÇORUH'UN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

    Bu gelişme sonrası ünlü oyuncunun hangi dizide oynayacağı merak ediliyordu. 49 yaşındaki oyuncu son paylaşımıyla yeni dizisini duyurdu.

    Çoruh, artık dijitalden devam edecek. Şevket Çoruh, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaştı.

        SICAK KAFA OYUNCULARI

        Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi ve Cüneyt Uzunlar gibi birçok yıldız ismi kadrosuna dahil eden "Sıcak Kafa" 2 Aralık'ta izleyenlerle buluşacak.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Mesut'u döndü yeniden başrol oldu! 'Burdayım' Şevket Çoruh'un vedası kısa sürdü! Mutlu haberi verdi! İşte yeni dizisi...
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