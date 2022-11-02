İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın düğününde taktığı hediye olay olmuştu! 'Altın kemer'le ilgili ilk kez konuştu: "Bizi onore etti"

"BAZI KESİM HADLERİNİ ÇOK AŞTI"

Henüz balayına gidemediklerini ifade eden Dilan Çıtak Tatlıses, "Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim. 'Acaba fotoğraflarda güzel çıktım mı? Her şey güzel oldu mu?' diye sürekli kendi kendime konuştum durdum çünkü aşırı heyecanlıydım. İnsanlar çok ayıp etmeye başladı. Sonuçta bu manevi olarak çok özel bir gün ve bazı kesim hadlerini çok aştı. Bugüne kadar neler yazıldı kafama takmadım ama düğünümde bana bu yapılmamalıydı. 'Kıyafeti kötü, gelinliği şöyle...' gibi haddini aşan eleştiriler hiç hoş değildi benim için ama geçti ve bitti. Bu arada nikah memurunun nikahı kıydığı sırada 'Hayır' diye bağıran babam değil, başka biriydi. Babam Levent'i çok seviyor" açıklamasını yaptı.