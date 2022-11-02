İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın düğününde taktığı hediye olay olmuştu! 'Altın kemer'le ilgili ilk kez konuştu: "Bizi onore etti"
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın düğününde taktığı hediye olay olmuştu! Dilan Çıtal Tatlıses 'altın kemer'le ilgili ilk kez konuştu... Geçtiğimiz ay Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in, gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin aynısından kendisine de hediye etmesiyle alakalı kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Çıtak, "Babam kendisine yakışanı yaptı ve bizi onore etti" diyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bakın neler anlattı.
"BİZİ ONORE ETTİ"
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın düğününde taktığı hediye olay olmuştu! 'Altın kemer'le ilgili ilk kez konuşan Dilan bakın neler söyledi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda çiftten Çıtak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
"DÜĞÜNE DAİR HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUZ"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Biz hiçbir şey anlayamadık. Düğün o kadar akıcı geçti ki hiçbir şeye yetişemedik ve gerçekten düğün gününe dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz ve hala evlendik mi, evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen haftaki düğün arkadaşımızın düğünü müydü?' diye birbirimize soruyoruz. Tatlı ve küçük bir maneviyat geldi üstümüze ve güzel bir şeymiş. Bu arada size ufak bir sitem ediyorum. Beni çok kilolu çekmişsiniz" dedi.
"BAZI KESİM HADLERİNİ ÇOK AŞTI"
Henüz balayına gidemediklerini ifade eden Dilan Çıtak Tatlıses, "Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim. 'Acaba fotoğraflarda güzel çıktım mı? Her şey güzel oldu mu?' diye sürekli kendi kendime konuştum durdum çünkü aşırı heyecanlıydım. İnsanlar çok ayıp etmeye başladı. Sonuçta bu manevi olarak çok özel bir gün ve bazı kesim hadlerini çok aştı. Bugüne kadar neler yazıldı kafama takmadım ama düğünümde bana bu yapılmamalıydı. 'Kıyafeti kötü, gelinliği şöyle...' gibi haddini aşan eleştiriler hiç hoş değildi benim için ama geçti ve bitti. Bu arada nikah memurunun nikahı kıydığı sırada 'Hayır' diye bağıran babam değil, başka biriydi. Babam Levent'i çok seviyor" açıklamasını yaptı.
"BABAM KENDİSİNE YAKIŞANI YAPTI"
İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Türkücü, ardından kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e de düğününde aynı altın kemerden takmıştı. Konuyla alakalı konuşan Çıtak, "Babam kendisine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam hiçbir zaman çocuklarını ayırmaz" ifadelerini kullandı.