Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu... Yağmur Sarnıç'tan olay görüntüler! Karakolu birbirine kattı, polise küfürler savurdu! Zina davası...

Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu... Yağmur Sarnıç'tan olay görüntüler! Karakolu birbirine kattı, polise küfürler savurdu! Emre Aşık ile boşanma aşamasında eski eşini öldürtmek için tetikçi tutan Yağmur Sarnıç hakkında pek çok dava mevcut. Daha önce de uyuşturucu ve hakaret gibi sebeplerle hakkında yakalama kararı olan Sarnıç yeni skandalla gündemde.
Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç ile 6 Eylül 2021 tarihinde çekişmeli olarak boşandı. Üç çocuğun velayetini Aşık'a veren mahkeme, Sarnıç'ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetti. Mahkeme ayrıca Aşık'ın boşandığı eşi Sarnıç'a 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Mahkemenin Sarnıç'ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle bu taleplerinin dikkate alınmadığını öne süren Aşık, Şubat 2022'de yeniden boşanma davası açtı.
Yağmur Sarnıç'a 'zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açan ve 100 bin lira manevi tazminat isteyen Aşık'ın dilekçesinde "Yağmur Sarnıç, 2019'da boşanma davası devam ederken Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerde bulunmuş, başka bir tetikçiyle anlaşmıştır. Boşanma davası devam ederken başka birisinden hamile kalmış, zina eylemini gerçekleştiren Sarnıç, o kişiden çocuk doğurmuştur.