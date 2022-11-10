Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu... Yağmur Sarnıç'tan olay görüntüler! Karakolu birbirine kattı, polise küfürler savurdu! Zina davası...

Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu... Yağmur Sarnıç'tan olay görüntüler! Karakolu birbirine kattı, polise küfürler savurdu! Emre Aşık ile boşanma aşamasında eski eşini öldürtmek için tetikçi tutan Yağmur Sarnıç hakkında pek çok dava mevcut. Daha önce de uyuşturucu ve hakaret gibi sebeplerle hakkında yakalama kararı olan Sarnıç yeni skandalla gündemde.