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    • Magazin
    • 10.11.2022 11:34
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    • 10.11.2022 11:38
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    Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’iydi... Yeliz Doğramacılar’ın son halini görenler tanıyamadı: "Çok değişik çok güzel olmuş"

    Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’iydi... Yeliz Doğramacılar’ın son halini görenler tanıyamadı. Televizyon ekranlarının unutulmaz dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, seneler sonra yaşadığı değişimle şaşırttı. Kısa sürede gündem olan Yeliz Doğramacılar Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’ine bakın!

    Hayat Bilgisi'nin Almanyalı Didem'iydi... Yeliz Doğramacılar'ın son halini görenler tanıyamadı, ünlü oyuncuya sosyal medyada "Çok değişik çok güzel olmuş" , "Estetik mi yoksa normal bir değişim mi?" yorumları yapıldı.

    Yayınlandığı dönem ekranın en çok izlenen yapımlarından olan ve Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi pek çok ismin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem oldukça ses getirmişti.

    Gençlik dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat sürüyor.

        2009 senesinde Nevzat Arman ile hayatını birleştiren Yeliz Doğramacılar'ın şimdilerde Ömer ve Mehmet isminde iki oğlu bulunuyor.

        Ünlü oyuncu hayatından kesitleri ve çekildiği fotoğrafları sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

        Doğramacılar, ayrıca evlendikten sonra Adana'ya yerleşti. Eşinin memleketinde yaşama kararı alan isim, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştı.
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            Haberler Magazin Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’iydi... Yeliz Doğramacılar’ın son halini görenler tanıyamadı: "Çok değişik çok güzel olmuş"
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