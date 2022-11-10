Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’iydi... Yeliz Doğramacılar’ın son halini görenler tanıyamadı: "Çok değişik çok güzel olmuş"

Hayat Bilgisi'nin Almanyalı Didem'iydi... Yeliz Doğramacılar'ın son halini görenler tanıyamadı, ünlü oyuncuya sosyal medyada "Çok değişik çok güzel olmuş" , "Estetik mi yoksa normal bir değişim mi?" yorumları yapıldı.
Yayınlandığı dönem ekranın en çok izlenen yapımlarından olan ve Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi pek çok ismin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem oldukça ses getirmişti.
Gençlik dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat sürüyor.