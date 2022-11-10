Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in hayat hikayesi dram dizisi! Neler çekmiş neler her satırı yürekleri darmadığın etti... 79 yaşındaki usta oyunu Şerif Sezer kariyeri boyunca Yol, Babam ve Oğlum, İstanbul Kırmızısı, Hakkari'de Bir Mevsim, Karagül, Benim Adım Melek ve sayısız yapımda rol aldı. Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterine hayat veren Şerif Sezer'in hayatından adeta bir dram çıktı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını'yla ekrana dönen Şerif Sezer, az bilinen hayat hikayesiyle sevenlerini üzdü.
İKİZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ
Aslen Bursalı olan Şerif Sezer, zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya geldi. İkiz kız kardeşini difteri hastalığı nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, acı dolu bir çocukluk geçirdi.