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    • Magazin
    • 10.11.2022 11:42
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    • 10.11.2022 11:42
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    Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in hayat hikayesi dram dizisi! Neler çekmiş neler her satırı yürekleri darmadığın etti

    Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arka Sokaklar, İyilik gibi dizilerinde olduğu Cuma akşamı reytinglerde aradan sıyrılmayı başaran Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar hayat hikayesini duyunca inanamadı. Sezer'in yıllar yüren kamera önü macerasının ardında meğer bir dram varmış.

    Şerif Sezer’in hayat hikayesi dram dizisi!

    Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in hayat hikayesi dram dizisi! Neler çekmiş neler her satırı yürekleri darmadığın etti... 79 yaşındaki usta oyunu Şerif Sezer kariyeri boyunca Yol, Babam ve Oğlum, İstanbul Kırmızısı, Hakkari'de Bir Mevsim, Karagül, Benim Adım Melek ve sayısız yapımda rol aldı. Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterine hayat veren Şerif Sezer'in hayatından adeta bir dram çıktı.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını'yla ekrana dönen Şerif Sezer, az bilinen hayat hikayesiyle sevenlerini üzdü.

    İKİZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ

    Aslen Bursalı olan Şerif Sezer, zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya geldi. İkiz kız kardeşini difteri hastalığı nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, acı dolu bir çocukluk geçirdi.

        ANNESİZ BÜYÜDÜ

        Henüz 8 yaşındayken anne ve babasının boşanmasına şahit olan Şerif Sezer, babasıyla birlikte yaşamak zorunda kaldı. Anne özlemiyle yıllarca yanıp tutuşan Sezer, babasından korktuğu için Ankara'ya yerleşen annesini görmeye cesaret edemedi.

        OKUMAK İÇİN EVDEN KAÇTI

        Ergenlik çağına geldiğinde okula gönderilmeyen Şerif Sezer, amcasının zoruyla dikiş nakış kursuna kaydedildi. Uygun bir talip bulunduğunda evlendirileceğini duyan ünlü oyuncu, çareyi evden kaçmakta buldu. Ankara'daki annesiyle irtibat kuran Şerif Sezer, nüfus kağıdını da alıp sırra kadem bastı. Babasına bir telgraf çeken Şerif Sezer, artık Bursa'ya dönmeyeceğini ve okumak istediğini anlattı.

        Kız Enstitüsüne kaydolan usta oyuncu, derslerdeki başarısı nedeniyle kısa sürede sınıf atladı. Lise yıllarında konservatuvar öğrencilerinin tiyatro oyununu izlemeye giden Şerif Sezer'in içine sanat aşkı bir kor gibi düştü. Ailesi, kızlarının oyuncu olmak istediğini öğrenince bu durumdan hiç memnun kalmadı. Ancak Şerif Sezer bütün baskılara rağmen Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı.

            GURBETE DAHA FAZLA DAYANAMADI

            Tiyatro eğitimi gördüğü yıllarda Siyasal Bilimler Fakültesi'nden bir gençle evlenen Şerif Sezer, eşinin işleri dolayısıyla Paris'e taşınmak zorunda kaldı. Burada geçinebilmek için çocuk bakıcılığı, terzilik ve fotomodellik gibi pek çok iş yaptı. Fakat gurbete daha fazla dayanamayan Sezer, boşanma kararı aldıktan sonra bir arkadaşının otomobiliyle Türkiye'ye geri döndü.

            OTELDE GARSONLUK YAPTI

            Birkaç yıl sonra felsefeci Azmi Arna ile evlenen Şerif Sezer, İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda boş yer olmadığı için ünlü bir otelde garsonluk yaptı. 4 yıl sonra tiyatroya geri dönme fırsatı bulan usta oyuncu; Hakkari'de Bir Mevsim, Yol, Av Zamanı gibi projelerde yer alarak büyük bir çıkış yakaladı.

            Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterini canlandıran yıldızın, Azmi Arna ile olan evliliğinden bir kızı var. Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna; Sakarya Fırat, Yıldız Masalı ve Gülpare gibi yapımlarda rol almıştı.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in hayat hikayesi dram dizisi! Neler çekmiş neler her satırı yürekleri darmadığın etti
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