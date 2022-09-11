Hayat Bilgisi'nin Kikirik'inin son halini gören tanıyamıyor! 'Estetiği seviyorum' diyen Çisil Oral'a bakın artık bambaşka biri: "Aynı kişi mi?"
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'inin son halini gören tanıyamıyor! 'Estetiği seviyorum' diyen Çisil Oral'a bakın, o artık bambaşka biri. 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Kikirik karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka biri gibi görünen Çisil Oral'a sosyal medyada, "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumları yapıldı.
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'inin son halini gören tanıyamıyor! 'Estetiği seviyorum' diyen Çisil Oral'a bakın, o artık bambaşka biri...
2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik karakterine hayat veren Çisil Oral Instagram pozlarıyla gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşen oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.
"Gözle görülür bir değişim olduğundan ister istemez yaptırdığım estetikler konuşuluyor. Estetiğe her alanda ilgi duyup seven biriyim. Burun estetiği yaptırdım. Ayrıca dolgu ve botokslar var. Ne gerekiyorsa yaptırdım. Biraz daha iyi görünmek istedim. Hep daha iyi ve güzel olmak insanı motive eden bir durum. Dozunda yaptırıyorum ben de... Dışarıda da insanlar estetikle ilgili çok soru soruyor.Estetiğe her alanda ilgi duyuyorum. " diyen Çisil Oral'ın son halini görenler şaşkına döndü.