Hayat Bilgisi'nin Kikirik'inin son halini gören tanıyamıyor! 'Estetiği seviyorum' diyen Çisil Oral'a bakın artık bambaşka biri: "Aynı kişi mi?"

"Gözle görülür bir değişim olduğundan ister istemez yaptırdığım estetikler konuşuluyor. Estetiğe her alanda ilgi duyup seven biriyim. Burun estetiği yaptırdım. Ayrıca dolgu ve botokslar var. Ne gerekiyorsa yaptırdım. Biraz daha iyi görünmek istedim. Hep daha iyi ve güzel olmak insanı motive eden bir durum. Dozunda yaptırıyorum ben de... Dışarıda da insanlar estetikle ilgili çok soru soruyor.Estetiğe her alanda ilgi duyuyorum. " diyen Çisil Oral'ın son halini görenler şaşkına döndü.