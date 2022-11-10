Uğur Işılak'tan Londra konseriyle ilgili bomba sözler: "Terör örgütü PKK ve FETÖ’cü lobiler işbirliği yapıp iptal ettirdi!"

Sanatçı Uğur Işılak'ın Londra'da vereceği konser, konserin yapılacağı otele saldırı yapılacağına dair ihbar geldiği iddiasıyla, 'güvenlik' gerekçe gösterilerek iptal edildi. Halk ozanı geleneğinin son temsilcilerinden kabul edilen Işılak'ın hedef alınması şaşırtıcı değil. Çünkü konserin güvenlik bahanesiyle iptal edilmesinin arka planında terör örgütü PKK ve FETÖ'cü lobilerin işbirliği olduğu belirtildi.
İSTİKAMET BÜYÜK TÜRKİYE
Işılak, konserinin iptal edilmesinin ardından "Konserimiz, güya 'güvenlik sebebiyle' İngiliz yetkilileri tarafından iptal edilmiştir. Her defasında, iptalin bir gün kala beyan edilmesi de art niyetin farklı bir tezahürü. Bu antidemokratik kararı kınıyor, vatandaşlarımızdan özür diliyorum'' açıklamasında bulundu.
Sabah'ın haberine göre hiçbir zaman terör örgütleri ve lobilerine pabuç bırakmayan Işılak, yine lafı gediğine oturttu: ''Konserimizi iptal eden İngiltere'ye ve avenesine bir fotoğraf bırakıyorum. Hamdolsun ki, 'emperyalist abilere' ülkesini şikâyet eden adam olmadık bugüne kadar. Ne karanlık örgütlerle işimiz oldu ne de işi olanlarla bağımız... Başımız dik, istikametimiz Büyük Türkiye" diyerek Türk bayraklı fotoğraf paylaştı.