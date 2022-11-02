Kim der 40 yaşında! Hayat Bilgisi'nin Ortega'sının son haline bakın! Paşhan Yılmazel’i gören inanamadı! Yorum üstüne yorum yağdı...
Kerem Kupacı, Perran Kutman, İpek Erdem, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ortega karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Paşhan Yılmazel, son haliyle gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncuyu, bazı hayranları tanımakta zorlandı. Kısa sürede gündem olan oyuncuya, adeta yorum yağdı. İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali...
02.11.2022 18:44 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:44
Bir dönem ekranlara damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ortega karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, son haliyle gündem oldu.