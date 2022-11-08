Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı: "Evlenmek istiyormuş"

Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı 'Kardeşim Benim' filminde aşkları filizlenen Murat Boz ve Aslı Enver, evliliğin eşiğinden dönmüştü. Bir ayrı bir barışık olan çiftin takipçileri tarafından hayranlık duyulan ilişkileri 2019 yılında son buldu.
Murat Boz'dan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak'a sırılsıklam aşık oldu.
Mutluluğu gözlerinden okunan güzel Aslı Enver çok yakın bir zamanla evlilik teklifi alacak. Berkin Gökbudak'ın yakın çevresine göre; genç iş insanı 31 Aralık'ta Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunacak.
Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberinin ardından Murat Boz'dan da 'aşk' haberi geldi.