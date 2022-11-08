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    • Magazin
    • 08.11.2022 12:14
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    • 08.11.2022 12:33
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    Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı: "Evlenmek istiyormuş"

    Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Murat Boz magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver ile 'evlilik istemediği için' ayrıldığı iddia edilen Murat Boz artık evlenmek istiyor. Üstelik 10 gün önce aşk yaşamaya başladığı Ayça Ayşin Turan'la... İşte Murat Boz - Ayça Ayşin Turan aşkının detayları...

    Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı 'Kardeşim Benim' filminde aşkları filizlenen Murat Boz ve Aslı Enver, evliliğin eşiğinden dönmüştü. Bir ayrı bir barışık olan çiftin takipçileri tarafından hayranlık duyulan ilişkileri 2019 yılında son buldu.

    Murat Boz'dan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak'a sırılsıklam aşık oldu.

    Mutluluğu gözlerinden okunan güzel Aslı Enver çok yakın bir zamanla evlilik teklifi alacak. Berkin Gökbudak'ın yakın çevresine göre; genç iş insanı 31 Aralık'ta Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunacak.

    Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberinin ardından Murat Boz'dan da 'aşk' haberi geldi.

        Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, geçen hafta perşembe akşamı bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çift birbirine aşık oldu.

        GÖZLERDEN UZAK AŞK!

        Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın 10 gün önce başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.

        Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyor.

            İHANETİ AFFETMEDİ

            Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi. Oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldatıldığını öğrenince Alp Navruz ile olan bir yıllık ilişkisine son vermişti.

            Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.
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            Haberler Magazin Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı: "Evlenmek istiyormuş"
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