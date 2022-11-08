Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı: "Evlenmek istiyormuş"

Aslı Enver'den sonra bir bomba da eski sevgilisi Murat Boz'dan! Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı 'Kardeşim Benim' filminde aşkları filizlenen Murat Boz ve Aslı Enver, evliliğin eşiğinden dönmüştü. Bir ayrı bir barışık olan çiftin takipçileri tarafından hayranlık duyulan ilişkileri 2019 yılında son buldu.