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Haberler Magazin Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Ada Masalı adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Navruz, sevgilisi ile yaptığı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Navruz, Turan ile ev halini sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu. Birlikte uzanarak poz veren çiften Ayça Ayşin Turan en cesur haliyle hayranlarını büyüledi. İşte Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un o paylaşımı...

21.08.2022 18:14 - Son Güncelleme: 21.08.2022 18:14
Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, Ada Masalı adlı dizide başrolü üstlenmiş ve rol gereği yaşadıkları aşkı gerçeğe taşımışlardı.

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Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Yaklaşık bir yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirmişti.

Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Navruz, sevgilisi ile yaptığı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Navruz, Turan ile ev halini sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu.

Alp Navruz biricik sevgilisiyle ev halini yayınladı! Alp Navruz ile uzanarak poz veren Ayça Ayşin Turan cesaretini konuşturdu!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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