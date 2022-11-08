Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Kameraları görünce panikledi: "Yakalandık"

Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Bir süredir hayatında kimse olmayan Şükrü Özyıldız sonunda yakayı ele verdi. Nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı Özyıldız... 'Alice' müzikalinde 'Şapkacı'yı canlandıran oyuncu 2019 yılında gösterinin koreografı Beryhan Murphy'nin dansçı kızı Huri Murphy ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çift, geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılık kararı aldı. Şükrü Özyıldız ve Huri Murphy'nin fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi. Huri Murphy, Yıldız Teknik Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra Rotterdam Dans Akademisi'nde okudu. Ardından 'Leeds Northern School of Contemporary Dance'i bitirdi. MDTist adlı toplulukta dans ediyor.
ÖZYILDIZ'IN YANAĞINI OKŞADI
Şükrü Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe'ye gönlünü kaptırdı. Önceki gün Etiler'deki bir mekana baş başa gelen çift, üç saat sohbet etti.