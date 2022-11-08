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    • Magazin
    • 08.11.2022 11:41
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    • 08.11.2022 11:59
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    Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Kameraları görünce panikledi: "Yakalandık"

    Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Bir süredir hayatında kimse olmayan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de bir mekanda yaklaşık üç saat sohbet etti. İkili, mekan içerisinde zaman zaman romantik anlar da yaşarken kameraları gören Özyıldız, panikledi. İşte Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Büşra Cebe...

    Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Bir süredir hayatında kimse olmayan Şükrü Özyıldız sonunda yakayı ele verdi. Nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı Özyıldız... 'Alice' müzikalinde 'Şapkacı'yı canlandıran oyuncu 2019 yılında gösterinin koreografı Beryhan Murphy'nin dansçı kızı Huri Murphy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Çift, geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılık kararı aldı. Şükrü Özyıldız ve Huri Murphy'nin fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi. Huri Murphy, Yıldız Teknik Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra Rotterdam Dans Akademisi'nde okudu. Ardından 'Leeds Northern School of Contemporary Dance'i bitirdi. MDTist adlı toplulukta dans ediyor.

    ÖZYILDIZ'IN YANAĞINI OKŞADI

    Şükrü Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe'ye gönlünü kaptırdı. Önceki gün Etiler'deki bir mekana baş başa gelen çift, üç saat sohbet etti.

        Mekan içerisinde ara ara Şükrü Özyıldız'ın yanağını okşadığı görülen Cebe, çıkış kapısında görüntülendiğini fark edince panikledi. Sevgilisinin kolunu bırakan Cebe, şaşkınlık içerisinde ne yapacağına karar veremedi.

        SEVGİLİSİNİN AKSİNE RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ

        "Yakalandık" dediği duyulan Cebe'nin aksine Şükrü Özyıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. "Birliktelik hayırlı olsun, ne zamandır berabersiniz?" sorularını Özylıdız," Teşekkür ederim arkadaşlar" diye geçiştirdi. Çift, sonrasında Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.

        ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN SEVGİLİSİ BÜŞRA CEBE KİM?

        Tekvando milli sporcusu, tv programı sunucusu, dizi film oyuncusu. 1995, İstanbul doğumlu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Oyunculuğa başlamadan önce sunucu olarak görev almıştı. Meslek hayatına en genç yaşta başlayan sunucu olarak tanınır.

            18 yaşında milli eğitim bakanlığı onaylı diksiyon-sunuculuk-spikerlik kursunu 1.likle tamamladıktan sonra program sunuculuğu yapmaya başlamıştır. Fuar Zamanı programıyla ekranlara merhaba diyen genç sunucu aldığı ekonomi eğitimlerinden sonra uluslararası fuarlarda Türkiye'nin ileri gelen birçok işadamıyla sayısız röportaj yapmıştır.

            "AYNAYA ÇOK AZ BAKIYORUM"

            Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Dijital platformda yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filmiyle gündemde olan Şükrü Özyıldız, "Aynaya çok az bakıyorum. Evde geçen bir arkadaşım fark etti, sadece banyoda ayna var. Ben de giysi odasına bir tane aldım. Aynaya bakan biri değilim" dedi.

            DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ

            Öte yandan Rumelihisarı'nda görüntülenen Şükrü Özyıldız, Özdemir ile başrolü paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filmi hakkında konuşarak, "Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner" ifadelerini kullanmıştı.
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                Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Kameraları görünce panikledi: "Yakalandık"
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