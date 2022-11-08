Şükrü Özyıldız'ın sevgilisiyle fena yakalandı o isim bakın kim çıktı! Kameraları görünce panikledi: "Yakalandık"

DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ

Öte yandan Rumelihisarı'nda görüntülenen Şükrü Özyıldız, Özdemir ile başrolü paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filmi hakkında konuşarak, "Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner" ifadelerini kullanmıştı.