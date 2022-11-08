Acun Ilıcalı'nın gözde Survivor'larından biriydi aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı.. Survivor 2013'ün şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sonnrasında adeta hayatı değişti. Şimdilerde oyunculuk yapan Hilmi Cem İntepe, genç kızların sevgilisi haline geldi adeta. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hilmi Cem İntepe, önceki gün Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı.
Survivor 2013 sezonu şampiyonu Hilmi Cem İntepe, yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor.
Survivor'a iki kere katılan Hilmi Cem İntepe, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.