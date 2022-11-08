Acun Ilıcalı'nın gözde Survivor'larından biriydi aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı

Yarışmadaki saçı-sakalı birbirine girmiş haliyle bile yakışıklılığı dillere düşen Hilmi Cem, daha sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

Survivor şampiyonunun, gönlünü Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin dansçısı Pırıl Atasev'e kaptırdığı iddia edildi.

Hilmi Cem İntepe'nin, ünlü dansçı Pırıl Atasev ile aynı yerden paylaşım yapması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İkili, Yalıkavak'tan paylaştıkları manzara pozuna kalp emojisi ekledi.

Henüz kesin bir açıklamada bulunmamış olsalar da ikilinin aynı yerden kalp emojisi koyarak yaptığı paylaşımlar iddiaları güçlendirdi.