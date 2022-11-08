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    • Magazin
    • 08.11.2022 13:11
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    • 08.11.2022 13:12
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    Acun Ilıcalı'nın gözde Survivor'larından biriydi aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, magazin dünyasına ben çok ismin giriş yapmasına ön ayak oldu. Acun Ilıcalı'nın da favori yapımı olan Survivor'dan çıkanlar oyuncu, şarkıcı ya da sosyal medya ünlüsü olarak hayatlarına devam ediyorlar. Hayatı en çok değişenlerden biri de Hilmi Cem İntepe. 2013 yılında Survivor şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe sonrasında oyunculuk eğitimleri alıp bu mesleği icra etmeye başladı. Herkesin yakından takip ettiği ünlü isim önceki gün yanlışlıkla aşkını ifşaladı. İşte detaylar...

    Acun Ilıcalı’nın gözde Survivor’larından biriydi aşkını yanlışlıkla ifşa etti!

    Acun Ilıcalı'nın gözde Survivor'larından biriydi aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı.. Survivor 2013'ün şampiyonu Hilmi Cem İntepe'nin sonnrasında adeta hayatı değişti. Şimdilerde oyunculuk yapan Hilmi Cem İntepe, genç kızların sevgilisi haline geldi adeta. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hilmi Cem İntepe, önceki gün Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı.

    Survivor 2013 sezonu şampiyonu Hilmi Cem İntepe, yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor.

    Survivor'a iki kere katılan Hilmi Cem İntepe, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.

        Kendisi yarışmaya iki kez katılmıştı. Üçüncülüğü ve birinciliği var.

        Yarışmadaki saçı-sakalı birbirine girmiş haliyle bile yakışıklılığı dillere düşen Hilmi Cem, daha sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

        Survivor şampiyonunun, gönlünü Sinan Akçıl ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin dansçısı Pırıl Atasev'e kaptırdığı iddia edildi.

        Hilmi Cem İntepe'nin, ünlü dansçı Pırıl Atasev ile aynı yerden paylaşım yapması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

        İkili, Yalıkavak'tan paylaştıkları manzara pozuna kalp emojisi ekledi.

        Henüz kesin bir açıklamada bulunmamış olsalar da ikilinin aynı yerden kalp emojisi koyarak yaptığı paylaşımlar iddiaları güçlendirdi.
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        Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın gözde Survivor'larından biriydi aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı
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