Aslı Enver'in tekne pozları olay! Sevgilisi Berkin Gökbudak'la ilk hamile geldi, sarı bikinisiyle arz-ı endam etti görenler: "Aşk yaradı"
Aslı Enver'e aşk yaradı, tekne pozları olay! Önce sevgilisi Berkin Gökbudak'a ilk yorumunu yaptı sonra sarı bikinisiyle sosyal medyada arz-ı endam etti. Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken aradığı aşkı sonunda buldu güzel oyuncu. Doludizgin bir aşk yaşayan Aslı Enver'den sevgilisi ile ilk hamile geldi. Berkin Gökbudak'a ilk yorumunu yapan Aslı Enver Instagram'dan paylaştığı tekne pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Aslı'yı görenler, "Aşk yaradı" diyor.
02.09.2022 13:50 - Son Güncelleme: 02.09.2022 13:50
ASLI'YA AŞK YARADI
Aslı Enver'in tekne pozları olay! Sevgilisi Berkin Gökbudak'la ilk hamile geldi, sarı bikinisiyle arz-ı endam etti görenler, "Aşk yaradı" yorumları yaptı.
Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken aradığı aşkı sonunda buldu. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Aslı Enver sonunda aradığı aşkı buldu.
Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver her şeyin çok güzel olduğunu ve yolunda gittiğini ifade etmişti. Hatta sevgilisinin ailesi ile bile tanışmıştı.
Aslı Enver hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor.