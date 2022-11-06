Güzel Günler'in Mihran'ı bakın kim çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi Ezel'in Mert'ini görenler, "Vay be koca adam olmuş" yorumları yaptı. Ezel dizisinin küçük Mert'i Burak Dakak son olarak Çukur'un gözü kara Koçovalı'sı olarak karşımıza çıkmıştı. 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde Güzel Günler dizisinde Mihran karakterine hayat veriyor.
Yeni dizi Güzel Günle'in oyuncu kadrosu araştırılırken Burak Dakak'ı görenler şaşkına döndü. Dizide Mihran karakterine hayat veren Burak Dakak'ın yıllar önceki efsane dizi Ezel'deki Mert olduğunu öğrenenlerin ağzı açık kaldı.
GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Selma, gidebileceği bütün yolların engellerle kaplı olduğunu anladığında, babasının mirasını alabilmek için, altında babasından kalma hurda arabası ve yanında tüm varlığı olan kardeşi Leylim'le Van'dan İstanbul'a gelir. Selma'nın mirası alabilmesi için tek yol, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Selma ve Mihran aynı gün doğmuştur ve doğdukları anda birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilmiştir.