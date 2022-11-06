Güzel Günler'in Mihran'ı bakın kim çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kardeşiydi Ezel'in Mert'ini görenler: "Vay be koca adam olmuş"

Hayatının dönüm noktası: 9-10 yaşlarında oyunculuğa başlamasıyla hayatının akışı değişti. "Çocuk oyunculara öncelikle bunun bir iş olduğunu anlatmak çok önemli bence. Çocuklar her zaman bunun bir meslek olduğunun farkında olamayabilirler ve çok da normal bir şey bu. Fakat onlara doğru şekilde anlatmak, onlarla doğru şekilde iletişim kurmak set ortamında çok önemli. Çünkü özellikle oyunculuk göz önünde olan bir meslek olduğu için söylüyorum; çocukların psikolojilerini ve normal yaşantılarını korumak çok kolay olmayabiliyor. Bunun için de; bizim setimiz için de geçerli; sette uzmanlar, pedagoglar ve kendi oyuncu koçları bulunuyor. Kısacası, çocuklarla doğru şekilde iletişime geçilmesi ve onların kendi yaşantılarının korunması çok önemli, bunun sağlanmaması ciddi sorunlara yol açabilir."