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    • Magazin
    • 06.11.2022 22:07
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    • 06.11.2022 22:12
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    Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı’nda değildir?

    Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?

    A) Yahya Kemal Beyatlı ve Attila İlhan

    B) Necip Fazıl Kısakürek ve Yaşar Kemal

    C) Orhan Veli Kanık ve Edip Cansever

    D) Ahmet Hamdi Tanpınar ve Turgut Uyar

    Cevap: B şıkkı (Necip Fazıl Kısakürek ve Yaşar Kemal)

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    Haberler Magazin Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?
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