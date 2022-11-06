Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Hangisi ikisinin kalbi Aşiyan Mezarlığı'nda değildir?

A) Yahya Kemal Beyatlı ve Attila İlhan

B) Necip Fazıl Kısakürek ve Yaşar Kemal

C) Orhan Veli Kanık ve Edip Cansever

D) Ahmet Hamdi Tanpınar ve Turgut Uyar

Cevap: B şıkkı (Necip Fazıl Kısakürek ve Yaşar Kemal)