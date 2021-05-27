Oryantal Asena photoshop yaptı o ayrıntıyla fena dillere düştü! 'Aynayı hesaba katamamış' İşte Asena'nın son hali...

Dansöz Asena photoshop yaptı aynadaki yansımasını hesaba katmayınca olanlar oldu! Asena ya da gerçek adıyla Onur Çakmak... Herkes onu 1994 yılında İbo Show'a çıktığı zaman tanıdı. Asena 1977 doğumlu oryantal Asena, Instagram paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Paylaştığı fotoğrafa photoshop uygulayan Asena, aynadaki yansımasıyla fena dillere düştü. İşte dansöz Asena'nın son hali...

27.05.2021 17:34 - Son Güncelleme: 27.05.2021 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





