Oryantal Asena photoshop yaptı o ayrıntıyla fena dillere düştü! 'Aynayı hesaba katamamış' İşte Asena'nın son hali...
Dansöz Asena photoshop yaptı aynadaki yansımasını hesaba katmayınca olanlar oldu! Asena ya da gerçek adıyla Onur Çakmak... Herkes onu 1994 yılında İbo Show'a çıktığı zaman tanıdı. Asena 1977 doğumlu oryantal Asena, Instagram paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Paylaştığı fotoğrafa photoshop uygulayan Asena, aynadaki yansımasıyla fena dillere düştü. İşte dansöz Asena'nın son hali...
27.05.2021 17:34
- Son Güncelleme: 27.05.2021 18:30
'AYNAYI HESABA KATAMAMIŞ'
Oryantal Asena photoshop yaptı o ayrıntıyla fena dillere düştü! Herkes onu 1994 yılında İbo Show'a çıktığı zaman tanıdı. Asena 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli...
Asena eğitim hayatında İstanbul'da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etti.
Langueage and Culture Centre Mankenlik ve Zerafet okulunu da bitirdi. Oryantal dans kariyerinde yıllarca İbrahim Tatlıses'in yanında çalıştı.
Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena son paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Değişimiyle dikkat çeken Asena'nın photoshop hilesi fena ti'ye alındı!