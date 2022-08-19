İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem Kınalı'dan olay taciz itirafı: "Göğüslerime..."

"PARA TAKMAYA ÇALIŞIRKEN TACİZ ETTİ"

Geçtiğimiz şubat ayında konuk olduğu programda çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini belirten Kınalı, "Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum" sözleriyle ilk kez mesleğinde yaşadıklarını anlatmıştı.