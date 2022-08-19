İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem Kınalı'dan olay taciz itirafı: "Göğüslerime..."
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem Kınalı'nın taciz itirafı gündeme bomba gibi düştü. 10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. 35 yaşındaki oryantal Didem Kınalı, "Sahneye geç çıktığımda müşteriler leblebi atardı. Leblebiyi geçtim çoğu kez sahnede tacize uğradım" sözleriyle şaşkına çevirdi. İşte oryantal Didem Kınalı'nın olay itirafı...
19.08.2022 10:43 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:47
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem Kınalı'dan olay taciz itirafı!
İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyuran Didem Kınalı, geçtiğimiz aylarda sahnelere çıkamadığından şikayetçiydi.
"PARA TAKMAYA ÇALIŞIRKEN TACİZ ETTİ"
Geçtiğimiz şubat ayında konuk olduğu programda çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini belirten Kınalı, "Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum" sözleriyle ilk kez mesleğinde yaşadıklarını anlatmıştı.