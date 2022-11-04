Yalı Çapkını 7. bölüm İZLE STAR-YOUTUBE! Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını son bölüm tekrar izle full, kesintisiz, HD, tek parça!

Yalı Çapkını 8. bölüm için geri sayım başladı. Yayınlandığı 1. bölümden itibaren reyting rekorları kıran dizinin başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu paylaşıyor. Gerçek bir hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını için Gülseren Budayıcıoğlu ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' demişti. Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlanırken son bölüm olan 7. bölümü izlememiş olanlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte 📺Yalı Çapkını 7. bölüm İZLE STAR-YOUTUBE! Star'ın taze dizisi Yalı Çapkını son bölüm tekrar izle full, kesintisiz, HD, reklamsız izle.
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YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.
Fuat ise Suna'yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Seyran Afra Saraçoğlu.
Ferit Mert Ramazan Demir.
Halis Ağa Çetin Tekindor.