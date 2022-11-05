Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı YAYINDA! Suna'nın Ferit'e gizli aşkını Korhan Ailesi öğrendi! Kazım Ağa Seyran'ın boğazına yapıştı! 'Bir insan kardeşinin kocasını niye öper ki!
Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Kazım Ağa'nın Suna'nın boğazına yapışması damga vurdu. Suna'nın Ferit'i dudağından öpmesi ortalığı karıştırırken, Seyran Suna'dan hesap sormak için odasına girince Kazım Ağa odaya dalıp kızı Seyran'ın boğazını sıktı. Suna'nın pişmanlığı namaza başlamasına vesile oldu. 'Bir insan kardeşinin kocasını neden öper ki' sözleri tozu dumana kattı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek hikayeden uyarlanan fenomen dizide yeni bölümde yer yerinden oynayacak. İşte yaşanacaklar...
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinden 8. bölüm fragmanı geldi. Fragmanda Seyran, Suna ve Ferit üçlüsü arasındaki kavga dikkat çekti. Seyran, ablasının Ferit'i öptüğünü görünce deliye döndü.
Başrollerini Afra Saraçooğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 7. bölüm geride kaldı. 8. bölüm için bekleyişe geçen izleyiciler fragmanı dört gözle bekliyordu.
BEKLENEN FRAGMAN YAYINLANDI
Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.
Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' demişti.
Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını her bölümüyle ilgi ile takip ediliyor. Cuma günleri ekrana gelen fenomen dizinin son bölümünde Suna'nın Ferit'i öpmesi herkesi şoke etmişti.