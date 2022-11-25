Yalı Çapkını yeni bölümleriyle her Cuma Star'da yayınlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de büyük ilgi görüyor. Peki Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi, konusu ne? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan? Yalı Çapkını kimin hayatı? Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK Mİ, KONUSU NE?
Yalı Çapkını dizisinin konusu gerçek hikayeden esinlenerek yazılmıştır. Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.
Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' dedi.
YALI ÇAPKINI GERÇEKTE KİMİN HİKAYESİ?
Yalı Çapkını hikayesinin gerçekte kimin hayatı olduğu bir hayli merak ediliyor. Ancak bununla ilgiili Gülseren Budayıcıoğlu ser verip sır vermiyor. Nedeni ise etik kurallar.
SULTAN NE SAKLIYOR?
Dizide Sultan'ın, Ferit'in eşi Seyran'a "Oğlumdan uzak dur, yeter bana." demesi üzerine çocuğun Ferit'ten odluğu düşünülmeye başlandı.