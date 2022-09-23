Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir hakkında araştırmalar hızlandı. STAR'ın yeni dizisi Yalı Çapkını ilk bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunuldu. Ekran başındaki izleyiciler hem diziyi izlerken hem de oyuncular hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Bu noktada dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte oynadığı diziler...
YALI ÇAPKINI'NIN FERİT'İ MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?
Öncelikle, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisindeki karakteri Ferit hakkındaki bilgilere bakalım. Peki Yalı Çapkını Ferit kimdir?
Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.
MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı.
Uzun yıllar kameraman olarak birçok yapımda görev alan Mert Ramazan Demir, 2008 yılından itibaren çok sayıda film ve dizide rol aldı.
Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.
2020 yılında yayınlanan "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer alan Ramazan Demir; Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kuruluş Osman dizilerinde izleyici karşısına çıktı.
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