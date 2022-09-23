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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! İlk defa duyanlar şaşıp kaldı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! İlk defa duyanlar şaşıp kaldı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

Hikayesi psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun uzun bir süredir Karagül'ün yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Afra Saraçoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü olan sevgilisi kimmiş...

23.09.2022 20:54 - Son Güncelleme: 23.09.2022 20:54
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını, bu akşam izleyici ile buluştu.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
1997 yılında Edremit'te doğan Afra Saraçoğlu, ilköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuk hayatına başlayan Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları, Kötü Çocuk, Öğretmen gibi yapımlarda rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Karagül’ün yıldızıyla...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Saraçoğlu'nun uzun bir süredir Karagül'ün yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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