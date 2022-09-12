SON DAKİKA! İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni karar

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere 'sapık' diyerek büyük tepki çekmişti. Gülşen'in videosunun ortaya çıkması sonrası savcılık soruşturma başlatmış, Gülşen'in, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilmiş ve tutuklanmasına hükmedilmişti. Gülşen, birkaç günlük hapis günlerinin ardından tahliye edilmiş, ev hapsi şartı getirilmişti. Gülşen'in ev hapsi şartı da bugün kaldırıldı.

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