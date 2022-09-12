SON DAKİKA! İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni karar

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.
Gülşen İmam Hatiplileri hedef aldı | Video
Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere 'sapık' diyerek büyük tepki çekmişti. Gülşen'in videosunun ortaya çıkması sonrası savcılık soruşturma başlatmış, Gülşen'in, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilmiş ve tutuklanmasına hükmedilmişti. Gülşen, birkaç günlük hapis günlerinin ardından tahliye edilmiş, ev hapsi şartı getirilmişti. Gülşen'in ev hapsi şartı da bugün kaldırıldı.