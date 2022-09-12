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    • Magazin
    • 12.09.2022 12:00
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    • 12.09.2022 12:28
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    SON DAKİKA! İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni karar

    Son dakika haberine göre İmam Hatiplilerle ilgili skandal sözler sarfeden şarkıcı Gülşen hakkında yeni bir karar verildi. Karara göre; Gülşen'in ev hapsi cezası da kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ise sürüyor.

    İmam Hatiplilere hakaret etmişti! Yeni gelişme

    Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI
    İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

    Gülşen İmam Hatiplileri hedef aldı | Video

    Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

    NE OLMUŞTU?
    Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere 'sapık' diyerek büyük tepki çekmişti. Gülşen'in videosunun ortaya çıkması sonrası savcılık soruşturma başlatmış, Gülşen'in, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilmiş ve tutuklanmasına hükmedilmişti. Gülşen, birkaç günlük hapis günlerinin ardından tahliye edilmiş, ev hapsi şartı getirilmişti. Gülşen'in ev hapsi şartı da bugün kaldırıldı.

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    Haberler Magazin SON DAKİKA! İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni karar
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