SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! İmam Hatiplilere dil uzatmıştı...

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.

Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi | VİDEO