SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! İmam Hatiplilere dil uzatmıştı...
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde tutuklanıp 4 gün sonra tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak. Gülşen hakkında 48 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 702 müştekinin bulunduğu iddianamede müştekiler arasında KADEM ve Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.
Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.
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CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE
Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.