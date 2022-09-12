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    • Magazin
    • 12.09.2022 15:38
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    • 12.09.2022 15:38
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    Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu 2.sezon ne zaman başlayacak? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hayranları tarafından merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu 2.sezon ne zaman başlayacak? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu?

    Uyanış Büyük Selçuklu olarak başlayan hikaye, geçen sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak ekrana gelmiş ve büyük değişim yaşanmıştı. Dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu 2.sezon ne zaman başlayacak? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı!

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    12 Eylül TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.

    Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor. Bugün kendi gününde ve saatinde tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Hayranları tarafından merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonuyla 19 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Sezon finalinde Akça Hatun karakterinin ölmesiyle birlikte Fahriye Evcen diziden ayrılmıştı. Dizinin 2. sezonunda yer alacak oyuncular belli oldu.

    Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katıldı.

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi?

        Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Yedi Numara

        08:20 Benim Adım Melek

        12:00 Anadolu'da Yaşam (Altyazılı)

        13:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

        16:35 Yeşil Deniz

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        23:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

        02:00 Yeşil Deniz (Altyazılı)

        03:45 Masumlar Apartmanı
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        Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu 2.sezon ne zaman başlayacak? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı!
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