Uyanış Büyük Selçuklu olarak başlayan hikaye, geçen sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak ekrana gelmiş ve büyük değişim yaşanmıştı. Dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu 2.sezon ne zaman başlayacak? 12 Eylül TRT 1 yayın akışı!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
12 Eylül TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor. Bugün kendi gününde ve saatinde tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hayranları tarafından merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonuyla 19 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Sezon finalinde Akça Hatun karakterinin ölmesiyle birlikte Fahriye Evcen diziden ayrılmıştı. Dizinin 2. sezonunda yer alacak oyuncular belli oldu.
Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katıldı.