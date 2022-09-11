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    • Magazin
    • 12.09.2022 01:42
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    • 12.09.2022 01:44
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    Bekir Aksoy’dan yıllar sonra gelen Doktorlar itirafı! Anısı herkesi şaşkına çevirdi “Bir gün Asil'i doktora götürdüm...”

    Kadrosunda Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yer aldığı Doktorlar dizisinde Suat karakterini canlandıran Bekir Aksoy, yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2006-2011 yılları arasında yayınlanan diziyle ilgili konuşan Aksoy, itirafıyla çok konuşuldu. İşte detaylar...

    Bekir Aksoy’dan yıllar sonra gelen itiraf

    Doktorlar dizisinde oynadığı Doktor Suat hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, fenomen dizi hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

    Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar adlı programına konuk olan Bekir Aksoy, Amerikan dizisi Grey's Anatomy'den uyarlanan Doktorlar dizisinin kendisi için müthiş bir motivasyon olduğunu söyledi.

    Kalp cerrahı Suat'ı oynayan Bekir Aksoy, diziyle ilgili şunları söyledi: "Şu anda büyük bir ihtimalle bir yerde yayınlanıyordur diye düşünüyorum. Beş yaşında çocuk, 'Doktorlar Suat' diye bağırıyor.

        Çok başarılı bir uyarlamaydı. İşin sırrı aslında samimiyet. Doktorlar da o samimiyetle çekilmiş bir işti ve ilklerden biriydi.

        Oyuncu kadrosu çok iyi anlaşıyordu, yapım firması oyuncularla o bağı çok sağlam kurmuştu ve gerçekten senaryo olarak da çok doğru bir işti.

        Hem ilişkileri anlatıyordu hem de bir hastane yapısını anlatıyordu. Genelde biz hastaneden korkan ve doktorlardan korkan bir millettik biliyorsunuz.

            'Bekir Bey ben dizinizin hayranıydım, şu anda doktorum ve şurada çalışıyorum' diyen birçok seyirciye, birçok kardeşimize denk geldim. Bir gün Asil'i doktora götürdüm. Hastanede bir doktor, 'Ben Doktorlar'ı izliyordum doktor oldum, şu anda sizin burada olduğunuza inanamıyorum' dedi. O yüzden o büyük bir motivasyon. Birilerinin sizi izleyip, sonra size imrenerek bir mesleği seçmesi, birilerine faydalı şeyler yapıyor olması müthiş bir motivasyon"
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            Haberler Magazin Bekir Aksoy’dan yıllar sonra gelen Doktorlar itirafı! Anısı herkesi şaşkına çevirdi “Bir gün Asil'i doktora götürdüm...”
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