Bekir Aksoy’dan yıllar sonra gelen Doktorlar itirafı! Anısı herkesi şaşkına çevirdi “Bir gün Asil'i doktora götürdüm...”

'Bekir Bey ben dizinizin hayranıydım, şu anda doktorum ve şurada çalışıyorum' diyen birçok seyirciye, birçok kardeşimize denk geldim. Bir gün Asil'i doktora götürdüm. Hastanede bir doktor, 'Ben Doktorlar'ı izliyordum doktor oldum, şu anda sizin burada olduğunuza inanamıyorum' dedi. O yüzden o büyük bir motivasyon. Birilerinin sizi izleyip, sonra size imrenerek bir mesleği seçmesi, birilerine faydalı şeyler yapıyor olması müthiş bir motivasyon"