Bekir Aksoy’dan yıllar sonra gelen Doktorlar itirafı! Anısı herkesi şaşkına çevirdi “Bir gün Asil'i doktora götürdüm...”

Doktorlar dizisinde oynadığı Doktor Suat hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, fenomen dizi hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar adlı programına konuk olan Bekir Aksoy, Amerikan dizisi Grey's Anatomy'den uyarlanan Doktorlar dizisinin kendisi için müthiş bir motivasyon olduğunu söyledi.
Kalp cerrahı Suat'ı oynayan Bekir Aksoy, diziyle ilgili şunları söyledi: "Şu anda büyük bir ihtimalle bir yerde yayınlanıyordur diye düşünüyorum. Beş yaşında çocuk, 'Doktorlar Suat' diye bağırıyor.