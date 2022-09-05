Mehmet Ali Erbil'den linç çetesine tokat gibi cevap: "Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir şimdi 3.5 saat!"





Tiyatro yapmayı düşünüyor musunuz?

Evet. Çiğdem Tunç ile düşünüyoruz. Çok sevdiğim bir arkadaşım, o benim için bir proje hazırlıyor.

SEVGİYİ HEP YEDEKLEMEK İSTEDİM BU DA BENİ ALDATMAYA İTTİ

Annenizle barıştınız mı?

Evet, annem İstanbul'da, onu gözlerinden ameliyat ettireceğim. Ne olursa olsun, annemdir. Hiçbir şekilde vazgeçilemez. Annemle olan problemli ilişkim benim sonraki yıllarımda kadınlarla olan ilişkimi de etkiledi. Belli bir yaştan sonra bunun daha çok farkına vardım. Hep sevgi eksikliği yaşadım, bu yüzden de sevgiyi hep depolamak istedim. Sevgi konusunda hep bir yedekleme isteğiyle hareket ettim. Yani, her seferinde bir stepne istedim. Bu da beni aldatmaya itti. Bu da psikolojik bir şey. Yaşadığım travmalardan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Bakın ben eşlerimi aldattım ama hiçbirine şiddet göstermedim. Ne psikolojik ne de fiziksel...



ŞİDDET GÖRDÜM

Peki siz hiç şiddet gördünüz mü?

Evet. Üvey babamdan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Küçük yaşlarımda gördüğüm için bende travma yarattı tabii bu durum. Ama ben affettim. Üvey babama ölene kadar hep yardım ettim. Ben hastanede yattığım 2 yıl boyunca da ailemin hepsine maddi olarak destek olmaya devam ettim.

EŞCİNSELLİK SAPKINLIKTIR SANATÇILAR BUNUN BAYRAKTARLIĞINI YAPMAMALI

Bazı sanatçılarımız son günlerde LGBT'yi destekleyen açıklamalarda bulunuyor...

Eşcinsellik benim için sapkınlıktır. Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız. Eşcinsellerin yaşamlarına saygı duyuyorum ama bunun bayraktarlığı yapılmamalı. Sanki güzel bir şeymiş gibi göstermek yanlış. Bizim adetlerimizde böyle bir şey yok. Sanatçılarımız daha özenli olmalı.



ERŞAN KUNERİ BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Stand-up'çıları nasıl buluyorsunuz peki?

Sabah'ta yer alan habere göre, Cem Yılmaz'ı çok beğendiğini belirten Erbil, "Ama artık o da kendini tekrarlamaya başladı. Bir de son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı. Küfre dayalı komedi yapmış. Halk tarafından bu film kırmızı kart görmeli. Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım. 18 yaş ibaresi konmuş ama yine de bu kadar küfre dayalı yapılmamalı. Mizah zekaya dayalı yapılmalı, küfre dayalı olursa sonuç bu oluyor işte... Cem Yılmaz bana bu işi için teklifte bulunsaydı, kabul etmezdim. Böyle bir projede yer almak istemezdim." dedi.