Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

Meltem Akçöl, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, dizideki partneri İzzet Yüksek ile enerjilerinin tuttuğunu dile getirerek "İzzet çok iyi bir partner. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok centilmen. İnanılmaz anlayışlı. Karavansa geçerken bile kapımı açıyor. Çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.
Nasılsın? Duy Beni macerası nasıl başladı? Karakterin Hazal'ın gidişatından memnun musun?
Çok memnunum. Hazal bence çok büyük bir şans benim için. Her şeyin karşısında çok net bir şekilde duruyor. Bunu ilerleyen bölümlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Güçlü bir kız olması beni çok mutlu ediyor. Senaryo geldiğinde de bana keyif vereceğini anlamıştım. O yüzden çok mutluyum.
Peki, projeye nasıl başladın? Hazal'dan biraz bahseder misin?
Ben başlamadan 1.5 ay önce tüm oyuncular tanışmıştı. Hazal karakteri bulunamamıştı henüz. Aslında şans eseri oldu diyebilirim. Yazın başı. Tatile gidecektim arkadaşımla ama işi çıkınca iptal oldu. Kafayı yemek üzereydim iptal olunca İstanbul'a tıkılı kaldım diye. Ardından bu iş geldi. Görüşmeye gittim. Yönetmenimle yapımcılarla tanıştım. Ve 'Evet, olmam gereken yer burası' dedim. Senaryoyu okudum, karakteri konuştuk. Toplantıdan 1 hafta sonra olumlu dönüş geldi. 3 gün sonra saç makyaj provasındaydım. 1 hafta sonra da ilk okuma provasına gittim. Hızlı oldu diyebilirim.
Duy Beni'de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum
Akranları ve bulunduğu sınıfa ait insanlar gibi şımarık değil Hazal. Hazal'ın bulunduğu zümredeki insanlara kızıyor musun?
Kızmıyorum. Melisa'ya Ozan'a kızamıyorum. Tabii ki yaptıkları zorbalıklara kızıyorum ama hepsinin altında onları bu raddeye getiren bir sebep var. Onlarla da empati kurulduğunda anlayabiliyorsunuz. Ama Hazal ile gurur duyuyorum. Babası hapiste, bu zorbalıklara karşı durduğu için. Bunların içinde bu kadar güçlü, sağlam durması beni çok etkiliyor. Okuldan çıkıyor hayatını kazanmak için çalışmaya gidiyor. Gerçekten gurur duyuyorum.
İzzet Yüksek çok iyi bir partner
OrHaz shipinden de konuşalım mı? İzzet nasıl bir partner?
İzzet ile dün çok güzel bir sahne çektik. İzzet çok iyi bir partner. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok centilmen. İnanılmaz anlayışlı. Karavana geçerken bile kapımı açıyor. Çok şanslıyım. Enerjimiz de tuttu. Eminim ilerleyen bölümlerde sahneler çoğalınca o enerjiyi daha iyi yansıtabileceğiz.
Set ortamı nasıl? Genç bir ekipsiniz. Enerji yüksek olsa gerek. Neler yapıyorsunuz boş vakitlerinizde? En çok kiminle vakit geçirmekten keyif alıyorsun?
Hepsiyle vakit geçirmekten ayrı ayrı keyif alıyorum. Bora ve Güneş ile gerçekten ayrılamıyoruz. Repoda da set çıkışlarında da sürekli birlikteyiz. Sümeyye ile de öyle. Ailelerimizin içine kadar girdik. Özel hayatlarımıza dâhil oluyoruz. Ama herkesle ayrı ayrı harika vakit geçiriyoruz. Müziğiydi, dansıydı, ezber çalışmasıydı çok keyif alıyorum.
Ben de lise hayatımda Ekim olabiliyordum
Senin lise hayatında ya da okul hayatında uğradığın en büyük zorbalık neydi?
Zorbalıklara karşı çıkarken de zorbalaşabiliyor insan. Ben zorbalıklara karşı çıkan biriydim. 9. sınıftaydım, bir gün okuldan çıktım. 15 kişilik bir grup etrafımı sardı ve beni sıkıştırdı. En yakın arkadaşımı aradım. Müdür yardımcısını alıp geldi. Beni sevmiyorlardı. Ben de bazı noktalarda Ekim oluyordum lise hayatımda.