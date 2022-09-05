Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

Meltem Akçöl, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, dizideki partneri İzzet Yüksek ile enerjilerinin tuttuğunu dile getirerek "İzzet çok iyi bir partner. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok centilmen. İnanılmaz anlayışlı. Karavansa geçerken bile kapımı açıyor. Çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Nasılsın? Duy Beni macerası nasıl başladı? Karakterin Hazal'ın gidişatından memnun musun?

Çok memnunum. Hazal bence çok büyük bir şans benim için. Her şeyin karşısında çok net bir şekilde duruyor. Bunu ilerleyen bölümlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Güçlü bir kız olması beni çok mutlu ediyor. Senaryo geldiğinde de bana keyif vereceğini anlamıştım. O yüzden çok mutluyum.

Peki, projeye nasıl başladın? Hazal'dan biraz bahseder misin?

Ben başlamadan 1.5 ay önce tüm oyuncular tanışmıştı. Hazal karakteri bulunamamıştı henüz. Aslında şans eseri oldu diyebilirim. Yazın başı. Tatile gidecektim arkadaşımla ama işi çıkınca iptal oldu. Kafayı yemek üzereydim iptal olunca İstanbul'a tıkılı kaldım diye. Ardından bu iş geldi. Görüşmeye gittim. Yönetmenimle yapımcılarla tanıştım. Ve 'Evet, olmam gereken yer burası' dedim. Senaryoyu okudum, karakteri konuştuk. Toplantıdan 1 hafta sonra olumlu dönüş geldi. 3 gün sonra saç makyaj provasındaydım. 1 hafta sonra da ilk okuma provasına gittim. Hızlı oldu diyebilirim.

Duy Beni'de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

Akranları ve bulunduğu sınıfa ait insanlar gibi şımarık değil Hazal. Hazal'ın bulunduğu zümredeki insanlara kızıyor musun?

Kızmıyorum. Melisa'ya Ozan'a kızamıyorum. Tabii ki yaptıkları zorbalıklara kızıyorum ama hepsinin altında onları bu raddeye getiren bir sebep var. Onlarla da empati kurulduğunda anlayabiliyorsunuz. Ama Hazal ile gurur duyuyorum. Babası hapiste, bu zorbalıklara karşı durduğu için. Bunların içinde bu kadar güçlü, sağlam durması beni çok etkiliyor. Okuldan çıkıyor hayatını kazanmak için çalışmaya gidiyor. Gerçekten gurur duyuyorum.