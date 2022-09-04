Bu bölüme yürek dayanmaz! Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Dilek ile oğlu Ali kavuştu! 'Benim hikayem annemin öldüğü gün başlamış'

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilek'in ölümü, bütün kasabayı derinden etkilemiştir. Taner hayatının aşkını kaybetmenin acısıyla kendisini atölyeye kapatmış, Dilek'in yasını tutmaktadır. Diğer yanda bebeğinin ise bir süt anneye ihtiyacı vardır. Zahide ve Cemile sütünü vermek istese de bebek kabul etmemiştir. Bebeğe anne sütü bulabilmek için herkes seferber olur. Sonunda bebeğin kabul edeceği bir süt anne bulabilecekler midir?

Öte yandan Gönül Dağı'ndan taşların düşmesi ve Dilek'in ölümüyle beraber Gedelli kasabası risk altındadır. Valilik kararıyla kasabanın boşaltılması istenir. Kasabalıları zor durumda bırakan bu karar karşısında Taner ve amcaoğulları ne yapacaktır?