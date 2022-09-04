Bu bölüme yürek dayanmaz! Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Dilek ile oğlu Ali kavuştu! 'Benim hikayem annemin öldüğü gün başlamış'

65. bölümüyle ekranlara kısa bir süre veda eden Gönül Dağı yeni sezonuyla gümbür gümbür geldi. Gözyaşlarının dinmediği fenomen dizide Dilek karakterinin hikayesinin bitmesiyle güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan oyuncu kadrosundan ayrıldı. Berk Atan ile uyumları tutan başarılı oyuncunun gidişi izleyiciyi bir hayli üzmüştü. Yeni sezonda neler olacağı heyecanla beklenirken bir önceki gün yeni sezon ilk bölümü yayınlandı. 66. bölümünde Taner ve bebeğinin Dilek özlemi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. 66. bölümün bitmesiyle hemen 67. bölüm fragmanı geldi.
Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilek'in ölümü, bütün kasabayı derinden etkilemiştir. Taner hayatının aşkını kaybetmenin acısıyla kendisini atölyeye kapatmış, Dilek'in yasını tutmaktadır. Diğer yanda bebeğinin ise bir süt anneye ihtiyacı vardır. Zahide ve Cemile sütünü vermek istese de bebek kabul etmemiştir. Bebeğe anne sütü bulabilmek için herkes seferber olur. Sonunda bebeğin kabul edeceği bir süt anne bulabilecekler midir?
Öte yandan Gönül Dağı'ndan taşların düşmesi ve Dilek'in ölümüyle beraber Gedelli kasabası risk altındadır. Valilik kararıyla kasabanın boşaltılması istenir. Kasabalıları zor durumda bırakan bu karar karşısında Taner ve amcaoğulları ne yapacaktır?
GÖNÜL DAĞI 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Ekranların ilgi ile izlenen dizisi Gönül Dağı'nın 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Taner'in son bölümde Dilek'in mezarı başına geldi. İsmini Ali koyduğu oğlunu annesi ile buluşturdu. Anne oğul ilk kez tanıştu.
Taner'in 'Gönlüme senden başka kimse girmeyecek' sözlerini yürek dağladı.