Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBSS) tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu. Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.