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Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor

Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor. Ünlü şarkıcı Gülşen'in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi. Karaca'nın bu hareketi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte Gülşen konserine atıfta bulunan Reyhan Karaca'nın skandala imza attığı o anlar...

21.08.2022 10:37 - Son Güncelleme: 21.08.2022 10:41
Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca’da! İBB’den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor

Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca’da! İBB’den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBSS) tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu. Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.

Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca’da! İBB’den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor

GÜLŞEN'E ATIFTA BULUNDU

Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi. Son olarak Reyhan Karaca da 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan isimlerden biri oldu.

Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca’da! İBB’den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor

SAHNEDE LGBT BAYRAĞI AÇTI

Gülşen konserine atıfta bulunan Karaca, "Nerede, var mı LGBT bayrağı?" diye sordu. Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBT bayrağı uzatılmasının üzerine, "Var vallahi var. Elden ele elden ele" diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.

Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca’da! İBB’den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor

İBB'YE TEPKİ

Karaca'nın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları sanatçıyı eleştirirken festivali düzenleyen İBB'ye de büyük tepki gösterildi.

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