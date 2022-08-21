Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor
Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor. Ünlü şarkıcı Gülşen'in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi. Karaca'nın bu hareketi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte Gülşen konserine atıfta bulunan Reyhan Karaca'nın skandala imza attığı o anlar...
21.08.2022 10:37 - Son Güncelleme: 21.08.2022 10:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBSS) tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu. Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.
GÜLŞEN'E ATIFTA BULUNDU
Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi. Son olarak Reyhan Karaca da 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan isimlerden biri oldu.