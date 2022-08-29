LGBT dayatmasına karşı sanat dünyası da ayakta: Tuğçe Kazaz'dan protesto yürüyüşü

Evet çok para kazanıyordum, gittiğim her yerde kapılar bana açılıyordu, popülerdim, beğeniliyordum ama mutsuzdum. Her tür lüksüm vardı ama hiçbir şey beni tatmin etmiyordu, içimde derin bir çukur vardı. Ama hatalar yapsam da içimdeki hayat beni hiç bırakmadı, nerede ihtiyaç duysam tutup beni kaldırdı.

RUHUMU İKNA EDEN TEK KAYNAK KUR'AN-I KERİM

Ben de bu hayat enerjisinin kaynağına ulaşmak için bir arayışa girdim. Bu uzun soluklu bir arayışın sonucunda İslamiyet'in; kendimi gerçekleştirmek, özüme ulaşmak ve enerji frekansımın en yüksek seviyesini yakalamak için, donanım ve yazılımıma en uygun sistem olduğunu keşfettim.

İslamiyet'i keşfedene kadar birçok dini, inanışı, öğretiyi inceleyip okudum. Arayış sürecinde yoluma Hristiyanlık çıktı. Ne var ki Hristiyanlığa geçtikten sonra içimdeki o boşluk daha da derinleşti, ruhumu kandırmaya, bu inancın gerçekliğine inandırmaya çalışsam da ruhum bir türlü ikna olmadı. İşte bu noktada ruhumu ikna eden tek kaynak Kur'an-ı Kerim oldu.