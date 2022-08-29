LGBT dayatmasına karşı sanat dünyası da ayakta: Tuğçe Kazaz'dan protesto yürüyüşü

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden eski model Tuğçe Kazaz birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel hayatına ve yaşadığı değişime dair içten ve samimi açıklamalarda bulunan Kazaz, LGBT lobisine karşı başlatacağı protestoyu ilk kez duyurdu.
İÇİMDE DERİN BİR ÇUKUR VARDI
Eski model Tuğçe Kazaz hayatı, yaşadığı değişim ve LGBT lobisine dönük Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çok önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin en bilinen modellerinden biriyken büyük bir dönüşüm geçirdiniz. Siz bu dönüşümü nasıl açıklıyorsunuz?
Evet, büyük bir dönüşüm geçirdim. Daha önce maddi dünyanın içindeydim. Maddiyatta kazanmanın önemli olduğunu, asıl gücün maddi güçle yükselmek olduğunu, daha çok açılmanın değerli olduğunu, dekolte giyinmenin cesurluk olduğunu düşünen biriydim.
Evet çok para kazanıyordum, gittiğim her yerde kapılar bana açılıyordu, popülerdim, beğeniliyordum ama mutsuzdum. Her tür lüksüm vardı ama hiçbir şey beni tatmin etmiyordu, içimde derin bir çukur vardı. Ama hatalar yapsam da içimdeki hayat beni hiç bırakmadı, nerede ihtiyaç duysam tutup beni kaldırdı.
RUHUMU İKNA EDEN TEK KAYNAK KUR'AN-I KERİM
Ben de bu hayat enerjisinin kaynağına ulaşmak için bir arayışa girdim. Bu uzun soluklu bir arayışın sonucunda İslamiyet'in; kendimi gerçekleştirmek, özüme ulaşmak ve enerji frekansımın en yüksek seviyesini yakalamak için, donanım ve yazılımıma en uygun sistem olduğunu keşfettim.
İslamiyet'i keşfedene kadar birçok dini, inanışı, öğretiyi inceleyip okudum. Arayış sürecinde yoluma Hristiyanlık çıktı. Ne var ki Hristiyanlığa geçtikten sonra içimdeki o boşluk daha da derinleşti, ruhumu kandırmaya, bu inancın gerçekliğine inandırmaya çalışsam da ruhum bir türlü ikna olmadı. İşte bu noktada ruhumu ikna eden tek kaynak Kur'an-ı Kerim oldu.
Modellik yıllarınıza baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Kayıp bir dönemdi benim için. 20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem ona çok kızardım. Kendine, kalbine, vicdanına, organlarına bu kadar haksızlık ettiği için. Hatta mümkün olsa o Tuğçe'yi boğmak ister, iki dakika aynı masada oturmazdım. O kadar uzak bana.
Kendime değer vermemişim, kendime haksızlık etmişim. Allah'ın bana verdiği aklı yanlış kullanmışım. Aile düzenine, değerlerimize kıymet vermemişim. Ama bu yanlıştan döndüm şükür.