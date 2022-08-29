Son dakika Gülşen bugün serbest bırakıldı mı, tahliye oldu mu? Gülşen neden, nasıl tahliye oldu? İşte serbest bırakılan Gülşen'in ilk sözleri...

Gülşen savcılıktaki ifadesi sonrasında nöbetçi İstanbul Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gülşen ile ilgili tutuklama kararının ardından Gülşen son durumu araştırılmaya başlandı. Bugün tutukluluk itirazı hakkında karar verildi. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tahliyesine karar verildi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
SERBEST BIRAKILAN GÜLŞEN'DEN İLK GÖRÜNTÜLER..
GÜLŞEN TAHLİYE OLDU
Gülşen tahliye edildi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Tahliye kararında ev hapsi detayı dikkat çekti.
Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ile ilgili TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da aşağılama" suçundan başlatılan tahkîkat kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna oluşturulan itirazı değerlendirdi. Mahkeme oluşturulan değerlendirme sonunda Çolakoğlu'nun adli denetim tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.