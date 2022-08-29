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    • Magazin
    • 29.08.2022 15:40
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    • 29.08.2022 15:40
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    Son dakika Gülşen bugün serbest bırakıldı mı, tahliye oldu mu? Gülşen neden, nasıl tahliye oldu? İşte serbest bırakılan Gülşen'in ilk sözleri...

    Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bugün tutukluluk kararına itiraz değerlendirilecekti. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden ötürü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

    takvim.com.tr
    Gülşen neden, nasıl tahliye oldu? İşte serbest bırakılan Gülşen’in ilk sözleri...

    EV HAPSİ ŞOKU

    Gülşen savcılıktaki ifadesi sonrasında nöbetçi İstanbul Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gülşen ile ilgili tutuklama kararının ardından Gülşen son durumu araştırılmaya başlandı. Bugün tutukluluk itirazı hakkında karar verildi. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tahliyesine karar verildi.

    İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

    SERBEST BIRAKILAN GÜLŞEN'DEN İLK GÖRÜNTÜLER..

    GÜLŞEN TAHLİYE OLDU

    Gülşen tahliye edildi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Tahliye kararında ev hapsi detayı dikkat çekti.

    Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ile ilgili TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da aşağılama" suçundan başlatılan tahkîkat kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna oluşturulan itirazı değerlendirdi. Mahkeme oluşturulan değerlendirme sonunda Çolakoğlu'nun adli denetim tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

        EV HAPSİ NEDİR?

        Ev hapsi, adından da anlaşılacağı gibi, hale göre mahkûmların cezalarını cezaevlerinde değil evlerinde ceza çekmelerine imkân gerçekleştiren bir cezaevi sistemidir. Ev hapsi amacıyla suçların ufak olması ve mahkeme hakimi doğrultusundan karara bağlanması gerekir. Failler, belirli sınırlar ve kurallar dahilinde evde cezalandırılabilir. Ceza tamamlanana kadar evde kalınması mecburi olup, belli saatlerde belli saatlerde dışarı çıkma olanağı doğabilir.

        İŞTE GÜLŞEN'İN SAVCIYA VERDİĞİ İFADE

        Şüpheli Gülşen Çolakoğlu, savcıya verdiği ifadede, olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek şunları söylemişti:

        "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir.''

        "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur"

        Ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu söyleyen şüpheli Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

        "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Ben memleketimin bütünlüğünü, dil, din, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür."
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