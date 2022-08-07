Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.08.2022 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2022 16:36
    ABONE OL

    Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç'tan zorunlu açıklama! Konseri terk ettiği için yuhalanmıştı...

    Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı. Ankara Sincan'da konser verdiği sırada yağmur başlayınca Oğuzhan Koç sahneyi terk etti. Koç'u yağmur altında bekleyen hayranları ise sanatçının bu hareketini yuhalayarak protesto etti. Koç, gündemde yer alan haberlerin ardından yaşananları anlatan bir açıklamada bulundu.

    Konseri terk ettiği iddia edilen Oğuzhan Koç’tan açıklama!

    Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı. Sincan Belediyesinin Kent Meydanı'nda düzenlediği Oğuzhan Koç konseri akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar doyasıya eğlenirken yağmur başladı. Sanatçı Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu.

    SAHNEYİ BAŞKA SANATÇIYA BIRAKTI

    Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı. Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi.

    OĞUZHAN KOÇ YUHALANDI

    Bu duruma sinirlenen hayranları "Oğuzhan Koç sahneye" diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Oğuzhan Koç'u yuhaladı. Konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç'a tepki göstererek dağıldı.

        Koç'un hayranları, halk olarak yağmurda beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyledi.Yaşananların ardından Oğuzhan Koç'tan açıklama geldi. Koç, yağıştan dolayı teknik olarak sahneden inmek zorunda kaldığını ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Enginyurt ve korumasından canlı yayında saldırı!
        Haberler Magazin Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç'tan zorunlu açıklama! Konseri terk ettiği için yuhalanmıştı...
            SON DAKİKA