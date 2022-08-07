Kilit isim ekranlara dönüyor! EDHO'nın yıldızı Yalnız Kurt'a göz kırptı! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine müjde!

Osman Sınav imzalı ATV'nin fenomen dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yeni sezon hazırlıkları devam eden dizi ile ilgili gelişme izleyiciyi heyecanlandırdı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından biri Yalnız Kurt'a katıldı. 199. bölümüyle final yapan EDHO izleyicisini üzerken Yalnız Kurt'a katıldığı ortaya çıkan oyuncu hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar...