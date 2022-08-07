Kilit isim ekranlara dönüyor! EDHO'nın yıldızı Yalnız Kurt'a göz kırptı! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine müjde!

Osman Sınav imzalı ATV'nin fenomen dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yeni sezon hazırlıkları devam eden dizi ile ilgili gelişme izleyiciyi heyecanlandırdı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından biri Yalnız Kurt'a katıldı. 199. bölümüyle final yapan EDHO izleyicisini üzerken Yalnız Kurt'a katıldığı ortaya çıkan oyuncu hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar...
EDHO dizisinin severlerini üzen final kararı sonrası başrol oyuncularının hangi projelerde ekranlara geri döneceği merak ediliyordu. Yalçın Hafızoğlu'dan haber geldi.
Yalnız Kurt dizisi yeni sezona yeni oyuncuları ve yenilenen hikâyesiyle bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin kulislerde konuşulan ilk yeni oyuncusu belli oldu.
EDHO'DAN YALNIZ KURT'A FIRTINA ESTİRECEK TRANSFER!
Dizinin ekibine Yalçın Hafızoğlu katıldı. Yeteneğinin yanı sıra beyefendi ve uyumlu kişiliğiyle de tanınan Hafızoğlu, "Yalnız Kurt"ta Barış Serbey karakterine hayat verecek.
Yakışıklı oyuncu televizyon dünyasının usta kalemlerinden Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in imza attığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisiyle yıldızlaşmıştı.
32 yaşındaki oyuncu geçen aylarda Süreç Film'in Ersoy Güler imzalı "Sen ve Ben" adlı televiyon filminde de rol almıştı.