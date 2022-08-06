Burak Sergen ve Toprak Sergen'e acı haber! Babaları Semih Sergen hayatını kaybetti

SEMİH SERGEN KİMDİR?

Semih Sergen dokuz kuşaktır İstanbul'da yaşayan bir ailenin evladı olarak İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı olarak bir bakıma tiyatro hayatına başladı. Daha sonra ailesinin isteğiyle girdiği Bahriyelik sınavını kazandı. Ancak aynı zamanda gizlice konservatuvar sınavına da girdi. Yıl 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra, aradan geçen yıllar içinde pek çok önemli karakteri canlandırdı. Kâh Don Carlos'tu sahnede, kâh III. Selim. Çavuş Musgrave de oldu, Şoför Ahmet de, Mimar Sinan da.

Tiyatroda 100'ün üzerinde başrol oynadı, 40'ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı vardır. Türkiye'de ilk 45'lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD'ler izledi. Türkiye'de çevrilen ilk fotoromanda Işık Yenersu ile başrolü paylaştı. 1958'de Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam'la tanıştı.

Başta "Milli Kültür" dergisi olmak üzere, pek çok gazete ve dergiye yazılar yazan Sergen'in Türk Dili dergisinde şiir ve hikâyeleri kabul edilip yayınladı.

Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babasıdır.