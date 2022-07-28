Demet Özdemir yine fazlasıyla cüretkar! Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay olmuştu bu kez de Buğra Gülsoy'la küvette...
Demet Özdemir yine fazlasıyla cüretkar! Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri çok konuşulmuştu bu kez de Buğra Gülsoy'la küvette ve yatakta geçen sahneleriyle gündeme bomba gibi düştü ünlü oyuncu... 26 Ağustos'ta nişanlısı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ile kamera karşısına geçtiği projeyle gündeme geldi. Daha önce Şükrü ile yer aldığı sahneler nedeni ile Oğuzhan Koç ile arası açıldığı iddia edilen Demet Özdemir'in yeni dizisinden kareleri görenler, "Oğuzhan Koç yine gemileri yakmaz inşallah" yorumunda bulundu.
28.07.2022 16:06 - Son Güncelleme: 28.07.2022 16:12
Demet Özdemir yine fazlasıyla cüretkar! Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri olay olmuştu bu kez de Buğra Gülsoy'la küvet ve yataktaki halleriyle gündeme geldi Demet...
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' da oldukça iddialı...
Dünyayla Benim Aramda dizisinin tanıtımında Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yatak ve küvet sahneleri anında gündem oldu. İkilinin bu sahnelerini görenler "Oğuzhan Koç yine gemileri yakmaz inşallah" yorumunda bulundu.