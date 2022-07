Seksenler’in Butik Ali’si Hakan Bulut: Rasim Öztekin, bizim yaşımıza inebilen biriydi

Hakan Bulut, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, rol aldığı tiyatro oyunu İyi Kötü Çirkin'in kadrosundan Amerika'ya taşındığı için ayrılan Erdem Baş'ı da eleştirdi: Atmış olduğu video ters bir etki yarattı. Bence bencilceydi. Bizi yaraladı. Oyunumuza devam ediyorduk ama seyirci sosyal medyada oyun afişlerimizin altına "İnsanları kandırıyorlar. Erdem Baş Amerika'ya gitti. Nasıl oynayacaklar?" diye yorumlar yapmaya başladı. Ne demek nasıl oynayacağız? 137 oyun oynamışız. Erdem gitti diye oyunu mu bırakacağız?

"İlk dizi projem kültleşti"

Seksenler, uzun soluklu bir iş. Butik Ali karakteriyle bütünleştin artık. Böyle uzun soluklu bir işte yer almanın avantajları dezavantajları nelerdir bir oyuncu olarak değerlendirirsen?

10 sezon boyunca Seksenler'de rol aldım. Artık sonuna geldik. Final yaptı dizimiz. Acısıyla, tatlısıyla uzun bir zaman dilimi geçirdim orada. Bu arada Seksenler, benim dizi olarak yaptığım ilk proje. O anlamda da çok önemli benim için. Düşünsenize, ilk dizi projeniz kült bir dizi haline geliyor ve 10 sezon boyunca devam ediyor. Nice insanlar büyüyor, evleniyor, gidenler, vefat edenler oluyor. Bu yüzden bu 10 yıllık sürecin içerisinden kopmak benim için zor olacak. Oluyor da. Öte yandan seyirci Butik Ali'yi çok sevdi. Sokakta da Butik Ali diye çağırılıyorum. İkonik bir karakterim oldu. Ne mutlu bana. Dezavantajı da yok benim için.

"Seksenler ekibiyle kopamıyoruz"

Peki, Seksenler sana ne kattı?

Her şeyden önce alışkanlık kattı. 7 sezon boyunca haftada 1, son 3 sezonda da haftanın her günü yayındaydı yeni bölümlerimiz. Biz 1 hafta içerisinde 5 bölüm çekiyorduk. Haftanın her günü çalışıyorduk. Bu tempoya adapte etti beni. Öte yandan tüm ekip aile gibi olduk. Tüm arkadaşlarımız eşimiz dostumuz oldu. Gidenlerimiz olunca yakınımız gitti gibi üzüldük. Evlenen oldu, çocuğu olan oldu. Onlara kardeşimizmiş gibi sevindik. Bu alışkanlıklardan kurtulabilmek kolay olmayacak. Hala birbirimizle iletişim halindeyiz. "Bir yerlerde toplanıp bir şeyler mi yesek" diyoruz. Kopamıyoruz. Çok büyük ustalarla da çalıştım bu projede. Ustaların sahne disiplinlerini, oyunculuğa bakış açılarını, davranışlarını yakından gözlemleyebilme şansım oldu.