SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 30 Haziran 2022 Survivor kim kazandı? Nisa mı, Adem mi birinci oldu? SMS oylarıyla...

Survivor'da final heyecanı! Bir önceki gün yarı finali gerçekleştirilen Survivor All Star'da bu akşam şampiyon SMS oylarıyla ortaya çıkacak. Büyük ödül geçtiğimiz yıllarda 500 bin TL'ydi. Bu yıl ise henüz bilinmiyor. Acun Ilıcalı tarafından kazanan ismin açıklanmasıyla büyük ödül de belli olacak. Ocak ayından bu yana adada canını dişine takarak yarışan iki yarışmacıdan biri hem 2022 Survivor'un şampiyonu olacak hem de ödülü kazanacak. Peki SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 30 Haziran 2022 Survivor kim kazandı? Nisa mı, Adem mi birinci oldu?