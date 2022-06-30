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    • Magazin
    • 30.06.2022 21:03
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    • 30.06.2022 21:03
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    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 30 Haziran 2022 Survivor kim kazandı? Nisa mı, Adem mi birinci oldu? SMS oylarıyla...

    Survivor şampiyonu Nisa mı Adem mi oldu? 30 Haziran 2022 Perşembe akşamı canlı yayında Survivor şampiyonu açıklanacak. Nefesler tutuldu bugün büyük gün! Finale kalan Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasından bir isim 2022 Survivor'un kazananı olacak. Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen Survivor All Star finalinde Acun Ilıcalı şampiyonu az sonra ilan edecek. Peki SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 30 Haziran 2022 Survivor kim kazandı? Nisa mı, Adem mi birinci oldu? SMS oylarıyla...

    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2022?

    Survivor'da final heyecanı! Bir önceki gün yarı finali gerçekleştirilen Survivor All Star'da bu akşam şampiyon SMS oylarıyla ortaya çıkacak. Büyük ödül geçtiğimiz yıllarda 500 bin TL'ydi. Bu yıl ise henüz bilinmiyor. Acun Ilıcalı tarafından kazanan ismin açıklanmasıyla büyük ödül de belli olacak. Ocak ayından bu yana adada canını dişine takarak yarışan iki yarışmacıdan biri hem 2022 Survivor'un şampiyonu olacak hem de ödülü kazanacak. Peki SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 30 Haziran 2022 Survivor kim kazandı? Nisa mı, Adem mi birinci oldu?

    SURVIVOR FİNALE KİMLER KALDI?

    1 - Adem

    2 - Nisa

    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    30 Haziran 2022 Survivor şampiyonu henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı az sonra SMS oylarıyla birinciliği kazanan ve büyük ödülün sahibi olan ismi açıklayacak. Son dakika gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer verilecektir.

        SURVIVOR FİNALE KİM ÇIKTI?

        28 Haziran: Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.

        29 Haziran oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu.

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        Haberler Magazin SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 30 Haziran 2022 Survivor kim kazandı? Nisa mı, Adem mi birinci oldu? SMS oylarıyla...
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