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    • Magazin
    • 30.06.2022 22:15
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    • 30.06.2022 22:29
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    SMS sıralaması Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?

    Survivor All Star'da nihayet finale gelindi. 30 Haziran Perşembe akşamı final heyecanı yaşanıyor. Son olarak adadan ayrılan isim Hikmet olurken finale Nisa ve Adem kaldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında SMS sıralaması ve nasıl oy verileceği araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    SURVİVOR NASIL OY VERİLİR?

    Survivor All Star'da final gününün heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk adayları Nisa ile Adem İstanbul Tersanesi'ne geldi. Survivor finali bu akşam gerçekleştirilecek.Yarışmanın sıkı takipçileri büyük finalde SMS sıralaması ve oy verme işlemi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki SMS sıralaması nasıl Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?

    SURVİVOR NASIL OY VERİLİR?

    Survivor'da yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy vermek mümkün. Oy için 3.9 TL ücret alınmaktadır.

    ÖRNEK: NİSA yaz 1890'a gönder

    ÖRNEK: ADEM yaz 1890'a gönder

    SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

    Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırmıştı.

    29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu.

    Survivor şampiyonu 30 Haziran bu akşam belli olacak.

        SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR 2022?

        Survivor büyük ödül Acın Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Araba ödülünde arabanın fiyatının 2 milyon TL olması sonucu beklentiler gittikçe artmış durumda.
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        Haberler Magazin SMS sıralaması Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?
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