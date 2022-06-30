SMS sıralaması Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?

Survivor All Star'da final gününün heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk adayları Nisa ile Adem İstanbul Tersanesi'ne geldi. Survivor finali bu akşam gerçekleştirilecek.Yarışmanın sıkı takipçileri büyük finalde SMS sıralaması ve oy verme işlemi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki SMS sıralaması nasıl Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?