SMS sıralaması Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?

Survivor All Star'da final gününün heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk adayları Nisa ile Adem İstanbul Tersanesi'ne geldi. Survivor finali bu akşam gerçekleştirilecek.Yarışmanın sıkı takipçileri büyük finalde SMS sıralaması ve oy verme işlemi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki SMS sıralaması nasıl Survivor 2022! Survivor nasıl oy verilir? Survivor oy kullanma ücreti ne kadar?
SURVİVOR NASIL OY VERİLİR?
Survivor'da yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy vermek mümkün. Oy için 3.9 TL ücret alınmaktadır.
ÖRNEK: NİSA yaz 1890'a gönder
ÖRNEK: ADEM yaz 1890'a gönder
SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?
Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırmıştı.
29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu.
Survivor şampiyonu 30 Haziran bu akşam belli olacak.