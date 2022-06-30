SURVİVOR ADEM KILIÇCI NİŞANLISI KİM? Survivor Adem kimdir, nereli, kaç yaşında? Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?

Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem'in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.

21 yaşına kadar Ağrı'da kalmış, daha sonra İstanbul'a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.