SURVİVOR ADEM KILIÇCI NİŞANLISI KİM? Survivor Adem kimdir, nereli, kaç yaşında? Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?

Survivor Adem kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kim? Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? soruların yanıtları yoğun olarak araştırlıyor. Survivor yarışmasında adını finale yazdıran Adem Kılıçcı 2018 sezonunda şampiyon olmuştu. 36 yaşındaki Türk boksörun Nil Şenver ile nişanlı olduğu biliniyor. İşte çift hakkında bilgiler...
SURVİVOR ADEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV 8'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Adem Kılıçcı, 2017 yılında finale kalmış ikinci olmuştur. Ardından ise 2018 sezonunda Nagihan Karadere ile finale kalmış ve şampiyonluk kupasını kaldıran isim olmuştur. İşte ünlü boksörün biyografisi...
Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur.
Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem'in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.
21 yaşına kadar Ağrı'da kalmış, daha sonra İstanbul'a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.