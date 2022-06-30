Survivor All Star'da büyük final geldi. Acun Ilıcalı Survivor 2022 final tarihini duyurdu. Buna göre yarışmanın finali bu akşam gerçekleştirilecek. Bugün Survivor 2022 şampiyonu belli olacak. Finale kalan iki isim Adem ve Nisa oldu. Bu yılın şampiyonu SMS ile belli olacak. Bir yandan da finalin düzenleneceği yer merak edildi. Peki Survivor finali nerede yapılıyor? Tersane İstanbul nerede? Tersane İstanbul'a nasıl gidilir?