Survivor All Star'da büyük final geldi. Acun Ilıcalı Survivor 2022 final tarihini duyurdu. Buna göre yarışmanın finali bu akşam gerçekleştirilecek. Bugün Survivor 2022 şampiyonu belli olacak. Finale kalan iki isim Adem ve Nisa oldu. Bu yılın şampiyonu SMS ile belli olacak. Bir yandan da finalin düzenleneceği yer merak edildi. Peki Survivor finali nerede yapılıyor? Tersane İstanbul nerede? Tersane İstanbul'a nasıl gidilir?
SURVİVOR 2022 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?
👉Adem
👉Nisa
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Survivor finali bu akşam (30 Haziran 2022) Tersane İstanbul'da yapılacak.
TERSANE İSTANBUL NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Tersane İstanbul'un adres bilgisi; Kasımpaşa, Tersane İstanbul, Haliç Camii Kebir Mahallesi Taşkızak, Tersane Cd. No:5, 34440 Beyoğlu/İstanbul olarak biliniyor.