SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK? 2022 Survivor ödül kaç TL? Survivor birincisi kaç para alacak? soruları günün Survivor takipçileri tarafından en çok merak edilen konularının başında geldi. Survivor finali bu akşam gerçekleştirilecek. Survivor'da final heyecanı yaşanırken şampiyona verilecek ödülün ne olduğu araştırılmaya başlandı. Aylardır adada parkurda canını dişine takan Nisa ve Adem bu akşam şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. İşte 2022 yılında Survivor ödülü...
SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu akşam bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. 2020'de şampiyon olan isim 500 BİN TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin ne kadar kazanacağı ise henüz bilinmiyor. Acun Ilıcalı ödülü dakikalar sonra açıklayacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz