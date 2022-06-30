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    • Magazin
    • 30.06.2022 20:43
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    • 30.06.2022 20:43
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    SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK? 2022 Survivor ödül kaç TL? Survivor birincisi kaç para alacak?

    30 Haziran akşamında Survivor final heyecanı yaşanıyor. Survivor'da büyük ödülün verilmesine dakikalar kaldı. Survivor 2022 All Star şampiyonu bu akşam belli olacak. Nisa ile Adem arasında kimin birinci olacağı merak edilirken ödülün ne olduğu da gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK? 2022 Survivor ödül kaç TL? Survivor birincisi kaç para alacak?

    SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

    SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK? 2022 Survivor ödül kaç TL? Survivor birincisi kaç para alacak? soruları günün Survivor takipçileri tarafından en çok merak edilen konularının başında geldi. Survivor finali bu akşam gerçekleştirilecek. Survivor'da final heyecanı yaşanırken şampiyona verilecek ödülün ne olduğu araştırılmaya başlandı. Aylardır adada parkurda canını dişine takan Nisa ve Adem bu akşam şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. İşte 2022 yılında Survivor ödülü...

    SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu akşam bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. 2020'de şampiyon olan isim 500 BİN TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin ne kadar kazanacağı ise henüz bilinmiyor. Acun Ilıcalı ödülü dakikalar sonra açıklayacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

    Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

    Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

        FİNALİST ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

        1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

        35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

        2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu oldu.

        Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.

        Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.

        All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.

        FİNALİST NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

        Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

        6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel olarak kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

        8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

        15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

        Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

        2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
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        Haberler Magazin SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK? 2022 Survivor ödül kaç TL? Survivor birincisi kaç para alacak?
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