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    • Magazin
    • 17.06.2022 17:59
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    • 17.06.2022 17:59
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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 17 Haziran 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    Yemekteyiz kim kazandı? 17 Haziran 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL ödülü kim aldı? soruları programın takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bir önceki gün Esma Hanım'ın diskalifiye olmasının ardından 4 yarışmacıyla programa devam edilme kararı alındı. Bugün bir yarışmacı 15 bin TL'lik ödülü alacak. Peki kim? İşte 17 Haziran 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali gelip çattı. Bir önceki gün Esma Hanım'ın çıkışları nedeniyle gerginlik hat safhaya ulaşmıştı. Soğanlı diye yemeği yemeyi reddeden yarışmacı ile ünlü sunucu Zuhal Topal arasında sinirler gerilmişti. Masadan kalkıp giderek sinirleri iyice hoplatan yarışmacı diskalifiye edilmişti. Bugün 4 kişiden 1'i yarışmanın birincisi olacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 17 Haziran 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusu henüz yanıt bulmadı.

    Yemekteyiz bu hafta kazananı az sonra açıklanacak.

    17 Haziran 2022 cuma günkü bölümde haftanın birincisi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Geçtiğimiz hafta yarışmayı 34 puanla tamamlayan Fatma Hanım 15 bin TL'nin sahibi oldu.
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    Haberler Magazin ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 17 Haziran 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı...
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