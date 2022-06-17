ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 17 Haziran 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

Yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali gelip çattı. Bir önceki gün Esma Hanım'ın çıkışları nedeniyle gerginlik hat safhaya ulaşmıştı. Soğanlı diye yemeği yemeyi reddeden yarışmacı ile ünlü sunucu Zuhal Topal arasında sinirler gerilmişti. Masadan kalkıp giderek sinirleri iyice hoplatan yarışmacı diskalifiye edilmişti. Bugün 4 kişiden 1'i yarışmanın birincisi olacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 17 Haziran 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı...